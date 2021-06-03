تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص حريقًا نشب مساء اليوم في إحدى الغابات شمال محافظة النماص، فيما تسببت سرعة الرياح ووعورة المنطقة في زيادة صعوبة عمل رجال الإطفاء، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحريق.

"الدفاع المدني" يكافح حريقًا بإحدى الغابات في شمال النماص عبدالعزيز الشهري سبق 2021-06-03 تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص حريقًا نشب مساء اليوم في إحدى الغابات شمال محافظة النماص، فيما تسببت سرعة الرياح ووعورة المنطقة في زيادة صعوبة عمل رجال الإطفاء، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحريق.





03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 10:30 PM

اخر تعديل 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 03:13 AM

"الدفاع المدني" يكافح حريقًا بإحدى الغابات في شمال النماص سرعة الرياح ووعورة المنطقة زادت من صعوبة عمل رجال الإطفاء





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تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص حريقًا نشب مساء اليوم في إحدى الغابات شمال محافظة النماص، فيما تسببت سرعة الرياح ووعورة المنطقة في زيادة صعوبة عمل رجال الإطفاء، فيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحريق.



