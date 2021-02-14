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باحثات سعوديات يُشِدن بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودورها الفعال في مكافحة انتشار كورونا

أشادت المشاركات في الجلسة الحوارية "دور تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة كوفيد – 19" بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ودورها الفعال في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك في الجلسة التي نظمتها "فاب لاب الجبيل" بإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع مبادرة الكيان المعرفي التطوعية، مساء يوم أمس السبت عبر منصة زوم الإلكترونية، وقدمتها باحثة الماجستير في علم المعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز أروى نصار الميلبي، مع الضيفتَين: ندى مناور اللهيبي باحثة الدكتورات في علم المعلومات – إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز، وعائشة عضيب العنزي ماجستير علم المعلومات من جامعة الملك سعود.

وتطرقت الجلسة إلى موضوع احتفال اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم والتكنولوجيا لعام 2021، ودور العالمات في طليعة جهود التصدي ضد كوفيد - 19 ابتداء من مرحلة التعريف بالفيروس، ومرورًا بتطوير تقنيات اختباره، وانتهاء بتطوير لقاح ضده.

ومن جهتها، أشارت أروى الميلبي إلى تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وما تقدمه من دور فعال في مكافحة انتشار كوفيد 19.

ونوهت "نهى اللهيبي" بالجهود المبذولة نحو تفعيل استخدام أدوات تكنولوجية وتقنية تساعد في إيجاد الحلول الآمنة والسريعة لمعالجة المشكلات التي نواجهها في ظل هذه الجائحة.

وأشادت عائشة العنزي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت بشكل كبير في مساعدة وزارة الصحة في التنبؤ بالانتشار، وتتبُّع الإصابات، وتشخيص الحالات المصابة، واقتراح البدائل العلاجية، ودعم هيئات الصحة العامة، ورصد الحالة النفسية لعامة الناس.

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باحثات سعوديات يُشِدن بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودورها الفعال في مكافحة انتشار كورونا
سبق

أشادت المشاركات في الجلسة الحوارية "دور تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة كوفيد – 19" بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ودورها الفعال في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك في الجلسة التي نظمتها "فاب لاب الجبيل" بإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع مبادرة الكيان المعرفي التطوعية، مساء يوم أمس السبت عبر منصة زوم الإلكترونية، وقدمتها باحثة الماجستير في علم المعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز أروى نصار الميلبي، مع الضيفتَين: ندى مناور اللهيبي باحثة الدكتورات في علم المعلومات – إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز، وعائشة عضيب العنزي ماجستير علم المعلومات من جامعة الملك سعود.

وتطرقت الجلسة إلى موضوع احتفال اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم والتكنولوجيا لعام 2021، ودور العالمات في طليعة جهود التصدي ضد كوفيد - 19 ابتداء من مرحلة التعريف بالفيروس، ومرورًا بتطوير تقنيات اختباره، وانتهاء بتطوير لقاح ضده.

ومن جهتها، أشارت أروى الميلبي إلى تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وما تقدمه من دور فعال في مكافحة انتشار كوفيد 19.

ونوهت "نهى اللهيبي" بالجهود المبذولة نحو تفعيل استخدام أدوات تكنولوجية وتقنية تساعد في إيجاد الحلول الآمنة والسريعة لمعالجة المشكلات التي نواجهها في ظل هذه الجائحة.

وأشادت عائشة العنزي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت بشكل كبير في مساعدة وزارة الصحة في التنبؤ بالانتشار، وتتبُّع الإصابات، وتشخيص الحالات المصابة، واقتراح البدائل العلاجية، ودعم هيئات الصحة العامة، ورصد الحالة النفسية لعامة الناس.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
10:03 PM

باحثات سعوديات يُشِدن بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودورها الفعال في مكافحة انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت المشاركات في الجلسة الحوارية "دور تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة كوفيد – 19" بتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ودورها الفعال في مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك في الجلسة التي نظمتها "فاب لاب الجبيل" بإدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع مبادرة الكيان المعرفي التطوعية، مساء يوم أمس السبت عبر منصة زوم الإلكترونية، وقدمتها باحثة الماجستير في علم المعلومات من جامعة الملك عبدالعزيز أروى نصار الميلبي، مع الضيفتَين: ندى مناور اللهيبي باحثة الدكتورات في علم المعلومات – إدارة المعرفة من جامعة الملك عبدالعزيز، وعائشة عضيب العنزي ماجستير علم المعلومات من جامعة الملك سعود.

وتطرقت الجلسة إلى موضوع احتفال اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم والتكنولوجيا لعام 2021، ودور العالمات في طليعة جهود التصدي ضد كوفيد - 19 ابتداء من مرحلة التعريف بالفيروس، ومرورًا بتطوير تقنيات اختباره، وانتهاء بتطوير لقاح ضده.

ومن جهتها، أشارت أروى الميلبي إلى تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وما تقدمه من دور فعال في مكافحة انتشار كوفيد 19.

ونوهت "نهى اللهيبي" بالجهود المبذولة نحو تفعيل استخدام أدوات تكنولوجية وتقنية تساعد في إيجاد الحلول الآمنة والسريعة لمعالجة المشكلات التي نواجهها في ظل هذه الجائحة.

وأشادت عائشة العنزي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت بشكل كبير في مساعدة وزارة الصحة في التنبؤ بالانتشار، وتتبُّع الإصابات، وتشخيص الحالات المصابة، واقتراح البدائل العلاجية، ودعم هيئات الصحة العامة، ورصد الحالة النفسية لعامة الناس.

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