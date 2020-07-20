حصن كيفا التاريخي في طي النسيان.. هكذا أفسده "أردوغان" و"إليسو"

شرَّد نحو 70 ألف نسمة.. ودمَّر الكنوز الأثرية

لطالما كان حصن كيفا والمدينة التي تعانقه موقعًا تاريخيًّا أثريًّا لا يقاوَم؛ فالمدينة التي يعود تاريخها إلى نحو 12 ألف عام عُرفت متزينة بالمساجد والأضرحة تحت منحدرات الحجر الرملي الكبيرة على ضفاف نهر دجلة، فيما تتناثر حدائقها في كل مكان، وتزخر بالرمان والتين، وتتدلى المقاهي المكسوة بتكعيبيات العنب فوق الماء، ولكن كل هذا أصبح تحت الماء بسبب سد "أردوغان".

الآن لم تعد مدينة حصن كيفا موجودة؛ فقد أصبحت من الماضي، وفُقد كل شيء إلى الأبد، وغرقت تحت منسوب المياه المرتفعة من سد إليسو، وهو أحدث المشاريع الضخمة للرئيس رجب طيب أردوغان التي غمرت 100 ميل من نهر دجلة العلوي وروافده، بما في ذلك الوادي الذي كان فاتنًا ذات مرة.

تشريد وإفساد

واستعرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تداعيات بناء السد وتشغيله على الحصن التاريخي، وحياة 70 ألف نسمة كانوا يسكنون ذلك الوادي، والآن أصبحوا مشردين يبحثون عن مأوى بعيدًا عن موطن طفولتهم وآبائهم وأجدادهم.

وبالرغم من الوعود الأردوغانية بإحلال السلام والازدهار في منطقة جنوب شرق تركيا بعد تشغيل السد، الذي بدأت أولى توربيناته بالعمل في شهر مايو الماضي، إلا أنه لم يجلب إلا الخراب والدمار على أهالي المدينة الغارقة؛ فالكثيرون ممن فقدوا منازلهم وسُبل معيشتهم يقولون إنه لم يتم استشارتهم مطلقًا، وباتوا مصدومين، ويشعرون بالمرارة.

أما علماء البيئة والآثار في تركيا وخارجها فهم أيضًا غاضبون ومحبطون بسبب خسارة الوادي وكنوزه.

محاولات إنقاذ أحبطها استبداد "أردوغان"

وقد تداعت مساعيهم الرامية إلى إنقاذ حصن كيفا أمام استبداد أردوغان المتزايد. ويقولون إن القانون الدولي المتخلف عن الركب فيما يتعلق بالمواقف المتغيرة بشأن تغيُّر المناخ، وأهمية حماية البيئة، ليس كافيًا في سبيل حماية التراث الثقافي.

وكانت زينب أهونباي، المهندسة في مجال صيانة وحفظ الآثار، قد شنت حملة على مدى أكثر من عقد في سبيل إنقاذ حصن كيفا، ليس من أجل الجوهرة الأثرية التي تحتضنها القرية فحسب، بل أيضًا من أجل قيمة محيطها الطبيعي القديم.

وقالت زينب في وصفها التجول حول التلال ومنظر حصن كيفا على مرمى البصر: "تشاهد النهر يقطع الصخور، ويتوجه نزولاً بصورة مستمرة. وفي النهاية تشاهد قلعة حصن كيفا. إنه بديع حقًّا، وقد تشكل على يد الإنسان، وبفعل الطبيعة".

وأضافت: "إن تغيير أو بعثرة العملية الطبيعية في النهر يعد عملاً إجراميًّا أيضًا. تفقد الجمال، وتخسر التاريخ والطبيعة. بذلك أنت الخاسر دائمًا".

كما انخرطت المنظمات الناشطة الدولية أيضًا في تحدي المستثمرين الدوليين بشأن المخاوف المتعلقة بالتأثير البيئي، وفقدان التراث الثقافي، والضرر الذي يلحق بالمجتمعات في المصب في العراق وسوريا.

وكانت حملات الاحتجاج في بدايتها قد حققت نجاحًا في عام 2009؛ وهو ما دفع العديد من الشركاء الأوروبيين إلى سحب التمويل بشكل رئيسي؛ لأن تركيا لم تستوفِ متطلبات تقييم التأثير الاجتماعي. ومع ذلك لم يشكل ذلك رادعًا أمام أردوغان؛ إذ أمر البنوك التركية بالتدخل وتمويل المشروع بدلاً من ذلك.

فرصة خلفية للفساد

وبدأت الحكومة التركية في إنشاء مدينتين جديدتين للنازحين، ولكنها -على ما يبدو- شكلت طريقة ما خلفية للكسب، وممارسة الفساد المالي؛ فاحتكرت الشركات التركية المتحالفة بصورة وثيقة مع حكومة "أردوغان" عقود التشييد والبناء. وقال أحد البيروقراطيين المحليين، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من اتخاذ الحكومة عملاً انتقاميًّا بحقه، إن المشروع بات يمثل ممارسة لكسب المال، بحسب ما نقلته عنه الصحيفة الأمريكية.

ومن جانبه، قال إيمين بولوت، ناشط وصحفي محلي: لقد وصل مبلغ الفاتورة إلى تريليونات من الليرات التركية. مضيفًا: "لقد أنفقوا مبالغ مالية طائلة. وكان بإمكانهم حل جميع مشاكل الجنوب بتلك المبالغ".

نهاية قصة مدينة تاريخية

بعد سنوات من التحذيرات حلت النهاية فجأة؛ إذ أغلقت الحكومة في أغسطس الماضي بوابات السد، وأطلقت المياه من خزان أعلى النهر؛ فسارعت الأسر إلى الخروج من القرى، والتخلي عن المنازل، وبيع الماشية، بل المسارعة في بناء منازل جديدة وطرق فرعية على الأراضي المرتفعة.

وعبّر الموظف المدني المتقاعد جلال أوزبي عن ذلك بقوله في أسى، وهو يحزم أمتعته برفقة زوجته: "قلوبنا تحترق".

فيما قال زولكو أمير (41 عامًا): "إن التاريخ الحقيقي موجود هناك، ونحن نقوم بإغراقه". وأضاف: "تلك هي الطريقة التركية. نخرب شيئًا ثم نحاول العيش فيه".