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إعادة 177 طنَّ بصل غير مطابقة للمواصفات من ميناء جدة الإسلامي

الغامدي: نعمل على مدار الساعة للمنع والحد من دخول أي إرساليات غير سليمة

أعاد المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي (٦) إرساليات بصل غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تبلغ كميتها نحو31513 كيسًا، بوزن إجمالي 177.095 طنًّا.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جارالله الغامدي، أنه لن يتم فسح أي إرسالية عبر المحاجر ما لم تكن مطابقة لنظام ولوائح الحجر الحيواني والنباتي والاشتراطات الخاصة بكل دولة.

وأضاف المهندس الغامدي بأن المحاجر تعمل على مدار الساعة للمنع والحد من دخول أي إرساليات نباتية أو حيوانية غير سليمة وغير مطابقة.

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إعادة 177 طنَّ بصل غير مطابقة للمواصفات من ميناء جدة الإسلامي
سبق

أعاد المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي (٦) إرساليات بصل غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تبلغ كميتها نحو31513 كيسًا، بوزن إجمالي 177.095 طنًّا.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جارالله الغامدي، أنه لن يتم فسح أي إرسالية عبر المحاجر ما لم تكن مطابقة لنظام ولوائح الحجر الحيواني والنباتي والاشتراطات الخاصة بكل دولة.

وأضاف المهندس الغامدي بأن المحاجر تعمل على مدار الساعة للمنع والحد من دخول أي إرساليات نباتية أو حيوانية غير سليمة وغير مطابقة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:30 PM

إعادة 177 طنَّ بصل غير مطابقة للمواصفات من ميناء جدة الإسلامي

الغامدي: نعمل على مدار الساعة للمنع والحد من دخول أي إرساليات غير سليمة

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عبدالله الراجحي - جدة
5
3,296

أعاد المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي (٦) إرساليات بصل غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تبلغ كميتها نحو31513 كيسًا، بوزن إجمالي 177.095 طنًّا.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جارالله الغامدي، أنه لن يتم فسح أي إرسالية عبر المحاجر ما لم تكن مطابقة لنظام ولوائح الحجر الحيواني والنباتي والاشتراطات الخاصة بكل دولة.

وأضاف المهندس الغامدي بأن المحاجر تعمل على مدار الساعة للمنع والحد من دخول أي إرساليات نباتية أو حيوانية غير سليمة وغير مطابقة.

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