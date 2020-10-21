مدير زراعة الباحة يوقع مذكرة تعاون لإنشاء مدرسة حقلية لفاكهة العنب

مع المواطن عبدالله الزهراني

وقّع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، مذكرة تعاون مشترك مع المواطن عبدالله بدوي علي الزهراني، لإنشاء مدرسة حقلية تختص بفاكهة العنب.

جاء ذلك، بمقر الفرع، بحضور نائب المدير العام الدكتور فواز الغامدي، ومدير إدارة الزراعة نايف الغامدي، ومدير الإرشاد الزراعي المهندس صالح الزهراني، وفريق العمل بإدارة الزراعة.

وتعد المذكرة، الثانية من نوعها، حيث سبق أن وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة نهاية شهر أغسطس الماضي، مذكرة مماثلة مع المواطن سعيد بخروش، لإنشاء مدرسة حقلية تختص بفاكهة الرمان. ويتطلع الفرع لتوقيع المزيد من المذكرات مستقبلاً في مجالات عدة.

وتهدف إلى تحقيق أهداف الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق الأنشطة الإرشادية فيه، ونشر وتبنِّي المبتكرات والتقنيات الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين مما يساهم في رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع، مع خفض التكلفة والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

ويتم تكوين فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، لوضع خطة عمل سنوية ومراقبة الإنجازات.

كما يقدم فريق العمل الخدمات الفنية والتوصيات والاستشارات والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية والإرشادية والتوعوية المطلوبة.