إصابة 10 أشخاص في انفجار بمدينة بيشاور غربي باكستان

قوات الأمن طوقت الموقع.. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها

أُصيب عشرة أشخاص على الأقل إثر انفجار في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وتفصيلاً، أوضح ظهور بابر، رئيس قسم العمليات في شرطة بيشاور، أن الانفجار وقع اليوم بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة، ونجم عن قنبلة يدوية، ألقاها شخص مجهول.

وأضاف بأن من بين المصابين خمس نساء وطفلين ورجالاً من المارة؛ نُقلوا إلى المستشفى القريب، وأن بعض الإصابات في حالة حرجة.





وأشار إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.