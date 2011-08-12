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سبقها ضباب كثيف.. أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة على جازان

تركزت على المحافظات الجبلية شرق المنطقة

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة، وبدأ على إثرها جريان الشعاب وعدد من الأودية في مختلف المحافظات، ومن غالبها تركزت على المحافظات الجبلية شرق جازان، وسبقها ضباب كثيف.

وقد سال على إثر الأمطار التي شهدتها محافظات عدة في شرق جازان، أودية قصي وجورى، وعدد من الأودية والشعاب بالمنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت صباح اليوم، من أمطار غزيرة وأتربة على منطقة جازان في عدد من محافظاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سبقها ضباب كثيف.. أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة على جازان
سبق

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة، وبدأ على إثرها جريان الشعاب وعدد من الأودية في مختلف المحافظات، ومن غالبها تركزت على المحافظات الجبلية شرق جازان، وسبقها ضباب كثيف.

وقد سال على إثر الأمطار التي شهدتها محافظات عدة في شرق جازان، أودية قصي وجورى، وعدد من الأودية والشعاب بالمنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت صباح اليوم، من أمطار غزيرة وأتربة على منطقة جازان في عدد من محافظاتها.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:17 PM

سبقها ضباب كثيف.. أمطار ما بين غزيرة إلى متوسطة على جازان

تركزت على المحافظات الجبلية شرق المنطقة

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,825

شهد عدد من محافظات منطقة جازان، اليوم، أمطارًا ما بين غزيرة إلى متوسطة، وبدأ على إثرها جريان الشعاب وعدد من الأودية في مختلف المحافظات، ومن غالبها تركزت على المحافظات الجبلية شرق جازان، وسبقها ضباب كثيف.

وقد سال على إثر الأمطار التي شهدتها محافظات عدة في شرق جازان، أودية قصي وجورى، وعدد من الأودية والشعاب بالمنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت صباح اليوم، من أمطار غزيرة وأتربة على منطقة جازان في عدد من محافظاتها.

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