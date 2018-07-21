في لفتة إنسانية.. "صالح" يتبرع لأخيه المصاب بالفشل الكلوي بكليته

أجريت العملية في مستشفى التخصصي بالرياض

أنهى المواطن صالح بن سعد آل يعن الله العمري، من منسوبي إدارة تعليم النماص، معاناة شقيقه الأكبر "عبدالرحمن" أحد منسوبي جامعة الملك سعود، مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية، ليعود الأمل مجدداً على محيا "عبدالرحمن" وعائلته.

وشكر "العمري"، الله -عز وجل- على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقه الأكبر، مؤكداً تمتعه هو وشقيقه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة.