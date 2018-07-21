النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في لفتة إنسانية.. "صالح" يتبرع لأخيه المصاب بالفشل الكلوي بكليته

أجريت العملية في مستشفى التخصصي بالرياض

أنهى المواطن صالح بن سعد آل يعن الله العمري، من منسوبي إدارة تعليم النماص، معاناة شقيقه الأكبر "عبدالرحمن" أحد منسوبي جامعة الملك سعود، مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية، ليعود الأمل مجدداً على محيا "عبدالرحمن" وعائلته.

وشكر "العمري"، الله -عز وجل- على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقه الأكبر، مؤكداً تمتعه هو وشقيقه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في لفتة إنسانية.. "صالح" يتبرع لأخيه المصاب بالفشل الكلوي بكليته
سبق

أنهى المواطن صالح بن سعد آل يعن الله العمري، من منسوبي إدارة تعليم النماص، معاناة شقيقه الأكبر "عبدالرحمن" أحد منسوبي جامعة الملك سعود، مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية، ليعود الأمل مجدداً على محيا "عبدالرحمن" وعائلته.

وشكر "العمري"، الله -عز وجل- على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقه الأكبر، مؤكداً تمتعه هو وشقيقه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
04:24 PM

في لفتة إنسانية.. "صالح" يتبرع لأخيه المصاب بالفشل الكلوي بكليته

أجريت العملية في مستشفى التخصصي بالرياض

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
3,879

أنهى المواطن صالح بن سعد آل يعن الله العمري، من منسوبي إدارة تعليم النماص، معاناة شقيقه الأكبر "عبدالرحمن" أحد منسوبي جامعة الملك سعود، مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن تبرع له بإحدى كليتيه.

وأجريت عملية التبرع والزراعة بنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تحت رعاية وعناية طبية فائقة من إدارة المستشفى وطاقم العملية، ليعود الأمل مجدداً على محيا "عبدالرحمن" وعائلته.

وشكر "العمري"، الله -عز وجل- على نجاح عملية الزراعة، وأعرب عن ‏سعادته البالغة بإنهاء معاناة شقيقه الأكبر، مؤكداً تمتعه هو وشقيقه بصحة جيدة بعد إجرائه الجراحة.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,897
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,212
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,073
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,103

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة