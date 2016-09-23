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بالصور.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه

الجهات المعنية تجدد التنويه إلى توخي الحيطة والحذر

تصوير: ماجد عسيري: هطلت اليوم الأربعاء أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد نبهت اليوم عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف تستمر حتى الساعة 8 ليلًا.

يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

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بالصور.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه
سبق

تصوير: ماجد عسيري: هطلت اليوم الأربعاء أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد نبهت اليوم عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف تستمر حتى الساعة 8 ليلًا.

يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:37 PM

بالصور.. أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه

الجهات المعنية تجدد التنويه إلى توخي الحيطة والحذر

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,619

تصوير: ماجد عسيري: هطلت اليوم الأربعاء أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة على مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد نبهت اليوم عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف تستمر حتى الساعة 8 ليلًا.

يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

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