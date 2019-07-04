جازان.. الإهمال يضرب "شُهدة" والأهالي يطالبون بتكثيف الرقابة

يشكون من تناثر النفايات من مرمى مجاور إلى مراعي مواشيهم

طالب أهالي قرية شهدة بمركز العالية شمال غرب منطقة جازان، الجهات المعنية والرقابية بتكثيف الرقابة داخل قريتهم حول مستوى الخدمات البلدية والنظافة.

وبيَّن الأهالي في شكواهم عبر "سبق" أن التقصير الذي يلمسه الأهالي في مختلف أرجاء القرية لا بد من وضع حدٍّ له وإلحاق القرية بركب القرى والمدن التي تحسَّنت الخدمات البلدية داخلها.

وطالب الأهالي بربط بين قريتهم مع القرى المجاورة كقرية نورة والعواجمة والطريق الدولي الجديد الذي لا يبعد كثيرًا عن قريتهم، كما أن طريق قريتهم الرئيس والمسفلت ضيق، مبينين أن كثيرًا من الطرق الداخلية ما تزال دون سفلتة، وكما يشكون من تناثر النفايات من مرمى مجاور إلى مراعي مواشيهم، بالإضافة إلى عدم نقل القمامة بشكل مناسب ودوري من القرية، مبينين أن أجزاء من القرية ما تزال مظلمة ليلاً وبحاجة لإنارتها.

في سياق متصل قالت بلدية العالية في رد تلقته "سبق" حول شكوى سكان القرية: بالنسبة لمشروع السفلتة والإنارة فإنه سبق وتمت سفلتة وإنارة شوارع بقرية شهدة، وسيتم استكمال سفلتة باقي شوارع القرية ضمن المشاريع المستقبلية، وكذلك تتم أعمال الصيانة فيما يخص الإنارة للقرية بشكل دوري.

وأضافت: وتم طرح ربط طريق قرية شهدة بقرية الشقافة في منافسة عامة ضمن مشاريع السفلتة التابعة للبلدية، وجارٍ حالياً تسوير مقبرة شهدة ضمن مشروع تسوير المقابر التابع للبلدية.

واختتمت: وبالنسبة للنظافة تتم أعمال النظافة بالقرية ضمن خطة العمل اليومية الخاصة بقسم النظافة بالبلدية لجميع قرى المركز؛ ومنها قرية شهدة.