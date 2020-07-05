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زوجة "ابن رسلان" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صلفة بنت هزاع الجزاع، زوجة عبدالله بن رسلان الجزاع، التي وافتها المنية يوم أمس؛ وتمت الصلاة عليها ودفنها بمقبرة النسيم.

ويُتقبل العزاء بالفقيدة عبر الاتصال الهاتفي بجوال عبدالله بن رسلان ‏0505403021.

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زوجة "ابن رسلان" إلى رحمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صلفة بنت هزاع الجزاع، زوجة عبدالله بن رسلان الجزاع، التي وافتها المنية يوم أمس؛ وتمت الصلاة عليها ودفنها بمقبرة النسيم.

ويُتقبل العزاء بالفقيدة عبر الاتصال الهاتفي بجوال عبدالله بن رسلان ‏0505403021.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:15 AM

زوجة "ابن رسلان" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى صلفة بنت هزاع الجزاع، زوجة عبدالله بن رسلان الجزاع، التي وافتها المنية يوم أمس؛ وتمت الصلاة عليها ودفنها بمقبرة النسيم.

ويُتقبل العزاء بالفقيدة عبر الاتصال الهاتفي بجوال عبدالله بن رسلان ‏0505403021.

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