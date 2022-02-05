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مختص في الأرصاد: أجواء رمضان المقبل ستميل إلى البرودة قليلًا

تَوقع استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى انتهاء الشتاء

كشفت توقعات مختص الأرصاد "عقيل العقيل"، أن أجواء رمضان المبارك المقبل ستميل إلى البرودة قليلًا.

وأوضح "العقيل" لقناة "الإخبارية": نتوقع استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى انتهاء فصل الشتاء.

وعن توقعات بموجة باردة على مناطق المملكة، قال "العقيل": مع هذا اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تلامس الصفر المئوي في درجات الحرارة ويتكون الصقيع في منطقة تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم.

وأضاف: في ساعات الصباح الباكر يوم غد تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملموسًا على المنطقة الشرقية والرياض، يصاحب ذلك رياح نشطة قد تكون مثيرة للأتربة والغبار وتستمر الموجة الباردة التي تؤثر على المناطق الجنوبية من المملكة وبرودة الأجواء على سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأردف: يُتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى غدًا بجدة 11 درجة مئوية وهي أجواء باردة على ساكني المناطق الساحلية.

الأرصاد رمضان الشتاء الصقيع درجات الحرارة الأتربة الغبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص في الأرصاد: أجواء رمضان المقبل ستميل إلى البرودة قليلًا
سبق

كشفت توقعات مختص الأرصاد "عقيل العقيل"، أن أجواء رمضان المبارك المقبل ستميل إلى البرودة قليلًا.

وأوضح "العقيل" لقناة "الإخبارية": نتوقع استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى انتهاء فصل الشتاء.

وعن توقعات بموجة باردة على مناطق المملكة، قال "العقيل": مع هذا اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تلامس الصفر المئوي في درجات الحرارة ويتكون الصقيع في منطقة تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم.

وأضاف: في ساعات الصباح الباكر يوم غد تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملموسًا على المنطقة الشرقية والرياض، يصاحب ذلك رياح نشطة قد تكون مثيرة للأتربة والغبار وتستمر الموجة الباردة التي تؤثر على المناطق الجنوبية من المملكة وبرودة الأجواء على سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأردف: يُتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى غدًا بجدة 11 درجة مئوية وهي أجواء باردة على ساكني المناطق الساحلية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
04:19 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:34 PM

مختص في الأرصاد: أجواء رمضان المقبل ستميل إلى البرودة قليلًا

تَوقع استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى انتهاء الشتاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,252

كشفت توقعات مختص الأرصاد "عقيل العقيل"، أن أجواء رمضان المبارك المقبل ستميل إلى البرودة قليلًا.

وأوضح "العقيل" لقناة "الإخبارية": نتوقع استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى انتهاء فصل الشتاء.

وعن توقعات بموجة باردة على مناطق المملكة، قال "العقيل": مع هذا اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تلامس الصفر المئوي في درجات الحرارة ويتكون الصقيع في منطقة تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والقصيم.

وأضاف: في ساعات الصباح الباكر يوم غد تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملموسًا على المنطقة الشرقية والرياض، يصاحب ذلك رياح نشطة قد تكون مثيرة للأتربة والغبار وتستمر الموجة الباردة التي تؤثر على المناطق الجنوبية من المملكة وبرودة الأجواء على سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأردف: يُتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى غدًا بجدة 11 درجة مئوية وهي أجواء باردة على ساكني المناطق الساحلية.

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