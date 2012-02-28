واجهت مشاركة وزير العدل الإيراني علي رضا أفاي في أعمال مجلس حقوق الإنسان معارضات دبلوماسية وحقوقية واسعة. وذكر وفد الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان: هناك الشعور بالفزع إزاء مشاركة "أفاي" في المجلس، لأنه أشرف بنفسه في نهاية الثمانينات على عمليات إعدام للإيرانيين بإجراءات موجزة. وقال الوفد الأمريكي: "أفاي" بصفته الحالية وزيرًا للعدل يشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للناشطين الإيرانيين في المجال السياسي والحقوقي ، كما أنه يحتجز الإيرانيين في زنازين للموت ، حيث يتعرضون للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية . وقد نظمت، اليوم، منظمات المجتمع المدني الإيرانية والدولية مظاهرة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، طالب فيها المتظاهرون بتوقيف وزير العدل الإيراني خلال وجوده في جنيف لمحاكمته على ما ارتكبه ولازال يرتكبه من جرائم وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.

جنيف.. اعتراضات في مجلس حقوق الإنسان على حضور وزير إيراني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-27 واجهت مشاركة وزير العدل الإيراني علي رضا أفاي في أعمال مجلس حقوق الإنسان معارضات دبلوماسية وحقوقية واسعة.



وذكر وفد الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان: هناك الشعور بالفزع إزاء مشاركة "أفاي" في المجلس، لأنه أشرف بنفسه في نهاية الثمانينات على عمليات إعدام للإيرانيين بإجراءات موجزة.



وقال الوفد الأمريكي: "أفاي" بصفته الحالية وزيرًا للعدل يشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للناشطين الإيرانيين في المجال السياسي والحقوقي ، كما أنه يحتجز الإيرانيين في زنازين للموت ، حيث يتعرضون للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية .



وقد نظمت، اليوم، منظمات المجتمع المدني الإيرانية والدولية مظاهرة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، طالب فيها المتظاهرون بتوقيف وزير العدل الإيراني خلال وجوده في جنيف لمحاكمته على ما ارتكبه ولازال يرتكبه من جرائم وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 03:26 PM

جنيف.. اعتراضات في مجلس حقوق الإنسان على حضور وزير إيراني يشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للناشطين الإيرانيين





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واجهت مشاركة وزير العدل الإيراني علي رضا أفاي في أعمال مجلس حقوق الإنسان معارضات دبلوماسية وحقوقية واسعة.



وذكر وفد الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان: هناك الشعور بالفزع إزاء مشاركة "أفاي" في المجلس، لأنه أشرف بنفسه في نهاية الثمانينات على عمليات إعدام للإيرانيين بإجراءات موجزة.



وقال الوفد الأمريكي: "أفاي" بصفته الحالية وزيرًا للعدل يشرف على عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للناشطين الإيرانيين في المجال السياسي والحقوقي ، كما أنه يحتجز الإيرانيين في زنازين للموت ، حيث يتعرضون للتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية .



وقد نظمت، اليوم، منظمات المجتمع المدني الإيرانية والدولية مظاهرة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، طالب فيها المتظاهرون بتوقيف وزير العدل الإيراني خلال وجوده في جنيف لمحاكمته على ما ارتكبه ولازال يرتكبه من جرائم وانتهاكات فادحة لحقوق الإنسان.