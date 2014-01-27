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واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

السلطات الأمريكية وافقت على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر"

تَلَقّت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تطعيم نائبة الرئيس يوم أمس الثلاثاء بلقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

وكانت كامالا هاريس قد تَلَقّت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر الماضي، بشكل علني؛ في محاولة لتشجيع الأمريكيين على التلقيح ضد فيروس كورونا.

ووفق "رويترز" فقد سَبَق للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تلقى الجرعتين في 21 ديسمبر و11 يناير.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس عالميًّا من حيث كمية الجرعات المتوفرة من اللقاح بالنسبة لعدد السكان.

فيروس كورونا الجديد

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واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

تَلَقّت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تطعيم نائبة الرئيس يوم أمس الثلاثاء بلقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

وكانت كامالا هاريس قد تَلَقّت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر الماضي، بشكل علني؛ في محاولة لتشجيع الأمريكيين على التلقيح ضد فيروس كورونا.

ووفق "رويترز" فقد سَبَق للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تلقى الجرعتين في 21 ديسمبر و11 يناير.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس عالميًّا من حيث كمية الجرعات المتوفرة من اللقاح بالنسبة لعدد السكان.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
09:01 AM

واشنطن.. كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

السلطات الأمريكية وافقت على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَلَقّت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تطعيم نائبة الرئيس يوم أمس الثلاثاء بلقاح "موديرنا" في المعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن.

وكانت كامالا هاريس قد تَلَقّت الجرعة الأولى من اللقاح في 26 ديسمبر الماضي، بشكل علني؛ في محاولة لتشجيع الأمريكيين على التلقيح ضد فيروس كورونا.

ووفق "رويترز" فقد سَبَق للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن تلقى الجرعتين في 21 ديسمبر و11 يناير.

ووافقت السلطات الأمريكية على استخدام لقاحيْ "موديرنا" و"فايزر" للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تحتل المركز الخامس عالميًّا من حيث كمية الجرعات المتوفرة من اللقاح بالنسبة لعدد السكان.

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