النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف المصرية": السعودية ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإسلام

وصف قرار السعودية حول الحج بالمحقق لمقاصد حفظ الأنفس

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور جابر طايع، أن المملكة العربية السعودية ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإسلام ونشر قيمه العظيمة، وفق منهج الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن من الشواهد العظيمة على تلك العناية والرعاية إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي وزع القرآن بأكثر من 300 مليون نسخة للعالم.

ونوه الدكتور جابر طايع إلى العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وتعاون ثنائي في مختلف المجالات، ومنها الشأن الإسلامي.

وأضاف "طايع" خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، أن التعاون بين البلدين هدفه الأول هو خدمة الإسلام والمسلمين والمحافظة على أمن واستقرار الأمة العربية والإسلامية.

وأثنى رئيس القطاع الديني على الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد الدكتور جابر طايع في ختام تصريحه بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام، مؤكدًا أن المملكة تحقق مقاصد الشرع في الحفاظ على الأنفس والأرواح، مبينًا أن ما قررته المملكة هو من صميم مقاصد دين الرحمة والمحبة والسلام، وهو امتداد للقرارات الشجاعة والصائبة التي حمت حجاج بيت الله من فيروس قاتل أزهق أرواح الملايين بالعالم.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ زيارته للمملكة فجر الخميس الماضي، وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع نظيره السعودي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف المصرية": السعودية ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإسلام
سبق

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور جابر طايع، أن المملكة العربية السعودية ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإسلام ونشر قيمه العظيمة، وفق منهج الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن من الشواهد العظيمة على تلك العناية والرعاية إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي وزع القرآن بأكثر من 300 مليون نسخة للعالم.

ونوه الدكتور جابر طايع إلى العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وتعاون ثنائي في مختلف المجالات، ومنها الشأن الإسلامي.

وأضاف "طايع" خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، أن التعاون بين البلدين هدفه الأول هو خدمة الإسلام والمسلمين والمحافظة على أمن واستقرار الأمة العربية والإسلامية.

وأثنى رئيس القطاع الديني على الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد الدكتور جابر طايع في ختام تصريحه بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام، مؤكدًا أن المملكة تحقق مقاصد الشرع في الحفاظ على الأنفس والأرواح، مبينًا أن ما قررته المملكة هو من صميم مقاصد دين الرحمة والمحبة والسلام، وهو امتداد للقرارات الشجاعة والصائبة التي حمت حجاج بيت الله من فيروس قاتل أزهق أرواح الملايين بالعالم.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ زيارته للمملكة فجر الخميس الماضي، وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع نظيره السعودي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
05:34 PM

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف المصرية": السعودية ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإسلام

وصف قرار السعودية حول الحج بالمحقق لمقاصد حفظ الأنفس

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,514

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور جابر طايع، أن المملكة العربية السعودية ضربت أروع الأمثلة في خدمة الإسلام ونشر قيمه العظيمة، وفق منهج الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن من الشواهد العظيمة على تلك العناية والرعاية إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي وزع القرآن بأكثر من 300 مليون نسخة للعالم.

ونوه الدكتور جابر طايع إلى العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وتعاون ثنائي في مختلف المجالات، ومنها الشأن الإسلامي.

وأضاف "طايع" خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، أن التعاون بين البلدين هدفه الأول هو خدمة الإسلام والمسلمين والمحافظة على أمن واستقرار الأمة العربية والإسلامية.

وأثنى رئيس القطاع الديني على الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد الدكتور جابر طايع في ختام تصريحه بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام، مؤكدًا أن المملكة تحقق مقاصد الشرع في الحفاظ على الأنفس والأرواح، مبينًا أن ما قررته المملكة هو من صميم مقاصد دين الرحمة والمحبة والسلام، وهو امتداد للقرارات الشجاعة والصائبة التي حمت حجاج بيت الله من فيروس قاتل أزهق أرواح الملايين بالعالم.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ زيارته للمملكة فجر الخميس الماضي، وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع نظيره السعودي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة