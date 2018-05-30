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مجلة "الدارة".. تتناول الآثار الأموية بالجحفة ودبلوماسية المملكة

دارة الملك عبدالعزيز أصدرت العدد الأول للسنة الـ47

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز، مؤخرًا العدد الأول للسنة الـ47 من مجلتها الفصلية المحكمة "الدارة".

واشتمل العدد على مجموعة من البحوث العلمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خصوصًا، والجزيرة العربية والعالم العربي والإسلامي عمومًا.

وبدأ العدد ببحث عنوانه "الآثار الأموية في الجحفة: أدلة معمارية جديدة"، للدكتور محمد بن شبيب السبيعي من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود؛ حيث تناول بالدراسة عنصرين معمارين مهمين يعودان إلى الفترة الأموية في موقع "الجحفة"، وهو أحد المواقيت المكانية للحج والعمرة، ويبعد عن مكة المكرمة نحو 187كم.

وتناول البحث الثاني تحت عنوان "العلاقات السعودية الهندية 1351- 1384هـ/ 1932- 1964م" للدكتور حسام السيد ذكي الإمام شلبي الأكاديمي بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالمنصورة، بالاستناد إلى الوثائق الهندية، هذه العلاقات في المدة المذكورة، ويحتوي على تمهيدين ومحورين، يتناول التمهيد بداية العلاقات وتطورها بين الهند وشبه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبدالعزيز.

وجاء البحث الثالث الذي قدّمته للنشر ولاء بنت إبراهيم العيد تحت عنوان "أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع [ARDL] في الفترة 1978- 2015م"؛ حيث يدرس البحث ذلك التأثير، وكذلك تأثيره في رأس المال البشري في التعليم على الاقتصاد، واستخدمت الدراسة إجمالي الناتج المحلي متغيرًا تابعًا، والإنفاق الاستثماري على التعليم، والطلاب المدرجين في التعليم العام والتعليم العالي كمتغيرات مستقلة.

وتحت باب البحوث المترجمة؛ نشر العدد ترجمة الدكتور محمد بن علي العبداللطيف من قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود لرسائل جون كرين عن رحلة والده تشارلز كرين إلى العراق والخليج العربي في عام 1929م، وهي ترجمة لتقريرٍ كُتِبَ باللغة الإنجليزية يحوي وقائع تلك الرحلة التي يعود تاريخها إلى 12/ 1/ 1929م، وكتبه جون. أو. كرين الذي رافق والده في تلك الرحلة إلى العراق وبعض دول الخليج العربي على ضفتيه الشرقية والغربية حتى وصولهم مسقط.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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مجلة "الدارة".. تتناول الآثار الأموية بالجحفة ودبلوماسية المملكة
سبق

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز، مؤخرًا العدد الأول للسنة الـ47 من مجلتها الفصلية المحكمة "الدارة".

واشتمل العدد على مجموعة من البحوث العلمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خصوصًا، والجزيرة العربية والعالم العربي والإسلامي عمومًا.

وبدأ العدد ببحث عنوانه "الآثار الأموية في الجحفة: أدلة معمارية جديدة"، للدكتور محمد بن شبيب السبيعي من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود؛ حيث تناول بالدراسة عنصرين معمارين مهمين يعودان إلى الفترة الأموية في موقع "الجحفة"، وهو أحد المواقيت المكانية للحج والعمرة، ويبعد عن مكة المكرمة نحو 187كم.

وتناول البحث الثاني تحت عنوان "العلاقات السعودية الهندية 1351- 1384هـ/ 1932- 1964م" للدكتور حسام السيد ذكي الإمام شلبي الأكاديمي بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالمنصورة، بالاستناد إلى الوثائق الهندية، هذه العلاقات في المدة المذكورة، ويحتوي على تمهيدين ومحورين، يتناول التمهيد بداية العلاقات وتطورها بين الهند وشبه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبدالعزيز.

وجاء البحث الثالث الذي قدّمته للنشر ولاء بنت إبراهيم العيد تحت عنوان "أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع [ARDL] في الفترة 1978- 2015م"؛ حيث يدرس البحث ذلك التأثير، وكذلك تأثيره في رأس المال البشري في التعليم على الاقتصاد، واستخدمت الدراسة إجمالي الناتج المحلي متغيرًا تابعًا، والإنفاق الاستثماري على التعليم، والطلاب المدرجين في التعليم العام والتعليم العالي كمتغيرات مستقلة.

وتحت باب البحوث المترجمة؛ نشر العدد ترجمة الدكتور محمد بن علي العبداللطيف من قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود لرسائل جون كرين عن رحلة والده تشارلز كرين إلى العراق والخليج العربي في عام 1929م، وهي ترجمة لتقريرٍ كُتِبَ باللغة الإنجليزية يحوي وقائع تلك الرحلة التي يعود تاريخها إلى 12/ 1/ 1929م، وكتبه جون. أو. كرين الذي رافق والده في تلك الرحلة إلى العراق وبعض دول الخليج العربي على ضفتيه الشرقية والغربية حتى وصولهم مسقط.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
04:36 PM

مجلة "الدارة".. تتناول الآثار الأموية بالجحفة ودبلوماسية المملكة

دارة الملك عبدالعزيز أصدرت العدد الأول للسنة الـ47

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت دارة الملك عبدالعزيز، مؤخرًا العدد الأول للسنة الـ47 من مجلتها الفصلية المحكمة "الدارة".

واشتمل العدد على مجموعة من البحوث العلمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خصوصًا، والجزيرة العربية والعالم العربي والإسلامي عمومًا.

وبدأ العدد ببحث عنوانه "الآثار الأموية في الجحفة: أدلة معمارية جديدة"، للدكتور محمد بن شبيب السبيعي من قسم الآثار بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود؛ حيث تناول بالدراسة عنصرين معمارين مهمين يعودان إلى الفترة الأموية في موقع "الجحفة"، وهو أحد المواقيت المكانية للحج والعمرة، ويبعد عن مكة المكرمة نحو 187كم.

وتناول البحث الثاني تحت عنوان "العلاقات السعودية الهندية 1351- 1384هـ/ 1932- 1964م" للدكتور حسام السيد ذكي الإمام شلبي الأكاديمي بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالمنصورة، بالاستناد إلى الوثائق الهندية، هذه العلاقات في المدة المذكورة، ويحتوي على تمهيدين ومحورين، يتناول التمهيد بداية العلاقات وتطورها بين الهند وشبه الجزيرة العربية قبل توحيد المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبدالعزيز.

وجاء البحث الثالث الذي قدّمته للنشر ولاء بنت إبراهيم العيد تحت عنوان "أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع [ARDL] في الفترة 1978- 2015م"؛ حيث يدرس البحث ذلك التأثير، وكذلك تأثيره في رأس المال البشري في التعليم على الاقتصاد، واستخدمت الدراسة إجمالي الناتج المحلي متغيرًا تابعًا، والإنفاق الاستثماري على التعليم، والطلاب المدرجين في التعليم العام والتعليم العالي كمتغيرات مستقلة.

وتحت باب البحوث المترجمة؛ نشر العدد ترجمة الدكتور محمد بن علي العبداللطيف من قسم التاريخ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود لرسائل جون كرين عن رحلة والده تشارلز كرين إلى العراق والخليج العربي في عام 1929م، وهي ترجمة لتقريرٍ كُتِبَ باللغة الإنجليزية يحوي وقائع تلك الرحلة التي يعود تاريخها إلى 12/ 1/ 1929م، وكتبه جون. أو. كرين الذي رافق والده في تلك الرحلة إلى العراق وبعض دول الخليج العربي على ضفتيه الشرقية والغربية حتى وصولهم مسقط.

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