صدرت موافقة الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على تكليف محمد بن سعيد هضبان الغامدي رئيساً للمركز الإعلامي بمنطقة الباحة.
"هضبان" رئيساً للمركز الإعلامي بالباحة
صدرت موافقة الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على تكليف محمد بن سعيد هضبان الغامدي رئيساً للمركز الإعلامي بمنطقة الباحة.
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"هضبان" رئيساً للمركز الإعلامي بالباحةعبدالعزيز الشهري سبق 2021-08-02
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
10:46 PM
اخر تعديل
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
11:30 AM
"هضبان" رئيساً للمركز الإعلامي بالباحة
صدرت موافقة الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على تكليف محمد بن سعيد هضبان الغامدي رئيساً للمركز الإعلامي بمنطقة الباحة.
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