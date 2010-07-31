أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-31 أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:13 PM

"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا





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أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.