"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة
أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
اعلان
"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-31
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:13 PM
"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة
أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
3,581
2.5 مليار ..
30 يناير
8,101
91 مليار ..
29 يناير
19,782
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,319
سلام على مهد الرسالة والسلام
علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!
حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!
حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية
ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي
عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر
غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!
ابتسام منصور القحطاني
ربـع مليار في ملعب..!!
محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!
بدر الغامدي