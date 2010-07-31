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"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:13 PM

"الصحة": لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة.. والحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أكدت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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1,715

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنه لم تُسجَّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ، والحالة الصحية للحجاج مطمئنة. وأوضحت الوزارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

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