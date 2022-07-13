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"مدير بيئة مكة": فرق طوارئ للتحرك السريع في حال هطول أمطار بالمشاعر

الوزارة ستعمل على رفع مستوى مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة التي يتم تنفيذها سنوياً وفقاً للخطة التشغيلية التي تنفذها إدارة الفرع، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة مثل عرفة ومزدلفة "خارج النطاق العمراني" سواء بالعاصمة المقدّسة أو بالمحافظات التي تحيط بها.

وقال "الغامدي": تم تكليف فريق عمل من الرش الأرضي والرش الجوي وفريق عمل للاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على المواقع مثل "حظائر المواشي والسدود ومجاري محطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات المستهدفة.

وأشار إلى تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف في حالة هطول أمطار غزيرة أو سيول وتم وضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول.

من جانبه، قال مدير إدارة البيئة ورئيس غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس تركي بن عالي الحميدي: تم تكليف فريق طوارئ في كل من العاصمة المقدّسة وجدة وتعيين ضباط اتصال في كل منهما وفي محافظات "الطائف، والجموم، والليث، ورابغ، وخليص، والقنفذة" اعتباراً من أواخر شهر ذي القعدة حتى منتصف شهر ذي الحجة المقبل، وذلك حرصًا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين ووقاية لعدم إصابتهم بأي مكروه.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدير بيئة مكة": فرق طوارئ للتحرك السريع في حال هطول أمطار بالمشاعر
سبق

أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة التي يتم تنفيذها سنوياً وفقاً للخطة التشغيلية التي تنفذها إدارة الفرع، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة مثل عرفة ومزدلفة "خارج النطاق العمراني" سواء بالعاصمة المقدّسة أو بالمحافظات التي تحيط بها.

وقال "الغامدي": تم تكليف فريق عمل من الرش الأرضي والرش الجوي وفريق عمل للاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على المواقع مثل "حظائر المواشي والسدود ومجاري محطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات المستهدفة.

وأشار إلى تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف في حالة هطول أمطار غزيرة أو سيول وتم وضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول.

من جانبه، قال مدير إدارة البيئة ورئيس غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس تركي بن عالي الحميدي: تم تكليف فريق طوارئ في كل من العاصمة المقدّسة وجدة وتعيين ضباط اتصال في كل منهما وفي محافظات "الطائف، والجموم، والليث، ورابغ، وخليص، والقنفذة" اعتباراً من أواخر شهر ذي القعدة حتى منتصف شهر ذي الحجة المقبل، وذلك حرصًا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين ووقاية لعدم إصابتهم بأي مكروه.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
01:45 PM

"مدير بيئة مكة": فرق طوارئ للتحرك السريع في حال هطول أمطار بالمشاعر

الوزارة ستعمل على رفع مستوى مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج

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عبدالله الراجحي - جدة
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أفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة التي يتم تنفيذها سنوياً وفقاً للخطة التشغيلية التي تنفذها إدارة الفرع، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة مثل عرفة ومزدلفة "خارج النطاق العمراني" سواء بالعاصمة المقدّسة أو بالمحافظات التي تحيط بها.

وقال "الغامدي": تم تكليف فريق عمل من الرش الأرضي والرش الجوي وفريق عمل للاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على المواقع مثل "حظائر المواشي والسدود ومجاري محطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات المستهدفة.

وأشار إلى تشكيل فرق للطوارئ للتحرك السريع للاستكشاف في حالة هطول أمطار غزيرة أو سيول وتم وضع خطة للطوارئ خاصة بأعمال الترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في الأماكن ذات الأمطار الغزيرة أو السيول.

من جانبه، قال مدير إدارة البيئة ورئيس غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس تركي بن عالي الحميدي: تم تكليف فريق طوارئ في كل من العاصمة المقدّسة وجدة وتعيين ضباط اتصال في كل منهما وفي محافظات "الطائف، والجموم، والليث، ورابغ، وخليص، والقنفذة" اعتباراً من أواخر شهر ذي القعدة حتى منتصف شهر ذي الحجة المقبل، وذلك حرصًا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين ووقاية لعدم إصابتهم بأي مكروه.

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