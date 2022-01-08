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بنك أمريكي يخير موظفيه: إما التطعيم أو الطرد

أول مؤسسة في وول ستريت تفرض نهجًا صارمًا

قالت مذكرة لبنك سيتي غروب الأمريكي: إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب، وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.

وقالت المذكرة، وفق رويترز: إن البنك الأمريكي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجًا صارمًا بشأن التطعيم.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.

وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت، ومن بينها مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيمًا العمل من المنزل، لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين.

وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90 في المئة من موظفي سيتي غروب التزموا بالأمر حتى الآن، وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

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بنك أمريكي يخير موظفيه: إما التطعيم أو الطرد
سبق

قالت مذكرة لبنك سيتي غروب الأمريكي: إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب، وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.

وقالت المذكرة، وفق رويترز: إن البنك الأمريكي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجًا صارمًا بشأن التطعيم.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.

وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت، ومن بينها مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيمًا العمل من المنزل، لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين.

وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90 في المئة من موظفي سيتي غروب التزموا بالأمر حتى الآن، وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:44 AM

بنك أمريكي يخير موظفيه: إما التطعيم أو الطرد

أول مؤسسة في وول ستريت تفرض نهجًا صارمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مذكرة لبنك سيتي غروب الأمريكي: إنه سيتم إعطاء موظفي البنك في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم بحلول 14 يناير ضد كوفيد-19 إجازة دون مرتب، وسيتم طردهم في نهاية الشهر ما لم يتم منحهم إعفاء من التطعيم.

وقالت المذكرة، وفق رويترز: إن البنك الأمريكي أعلن خطته لفرض قواعد تطعيم جديدة في أكتوبر، وأصبح الآن أول مؤسسة رئيسية في وول ستريت تفرض نهجًا صارمًا بشأن التطعيم.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تصارع فيه الصناعة المالية كيفية إعادة الموظفين إلى المكاتب بأمان والعودة إلى العمل كالمعتاد في وقت تفشى فيه سلالة أوميكرون شديدة العدوى بشكل سريع.

وطلبت البنوك الرئيسية الأخرى في وول ستريت، ومن بينها مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان، من بعض الموظفين الذين لم يتلقوا تطعيمًا العمل من المنزل، لكنها لم تصل إلى حد إقالة الموظفين.

وذكر مصدر مطلع أن أكثر من 90 في المئة من موظفي سيتي غروب التزموا بالأمر حتى الآن، وأن هذه النسبة آخذة في الارتفاع بسرعة.

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