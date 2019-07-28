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خادم الحرمَيْن يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير بندر

أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم للأسرة المالكة والشعب السعودي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.


وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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خادم الحرمَيْن يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير بندر
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.


وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
11:39 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
02:37 AM

خادم الحرمَيْن يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير بندر

أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم للأسرة المالكة والشعب السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
3,822

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم برقية عزاء من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.


وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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