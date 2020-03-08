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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلِّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية

ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

علقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، والمتمثلة في كل من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموصَى بها لمنع انتشار فيروس "كورونا" حرصًا منها على سلامة الزوار.

واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم التي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- الساعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.

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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلِّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية
سبق

علقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، والمتمثلة في كل من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموصَى بها لمنع انتشار فيروس "كورونا" حرصًا منها على سلامة الزوار.

واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم التي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- الساعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:31 PM

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلِّق برامج الزيارة في مرافقها الخارجية

ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,675

علقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، والمتمثلة في كل من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموصَى بها لمنع انتشار فيروس "كورونا" حرصًا منها على سلامة الزوار.

واتخذت الرئاسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم التي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود الوقائية تأتي ضمن الإجراءات التي يتم العمل بها من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- الساعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية قاصدي الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة على وجه العموم.

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