النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت.. عائدين من إيران

جميعهم بصحة جيدة وتم عزلهم بالمستشفيات المختصة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تأكيد إصابة 3 مواطنين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19)؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد، إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "الراي"، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من إيران ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وأفادت بأن الجميع بصحة جيدة حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت.. عائدين من إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تأكيد إصابة 3 مواطنين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19)؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد، إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "الراي"، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من إيران ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وأفادت بأن الجميع بصحة جيدة حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:30 AM

3 إصابات جديدة بـ "كورونا" في الكويت.. عائدين من إيران

جميعهم بصحة جيدة وتم عزلهم بالمستشفيات المختصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
533

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تأكيد إصابة 3 مواطنين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد- 19)؛ ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس في البلاد، إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نقلته صحيفة "الراي"، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت من القادمين من إيران ممّن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وأفادت بأن الجميع بصحة جيدة حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجهزة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,187
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,614
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,917

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة