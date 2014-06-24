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يورو 2020.. مواجهات ساخنة في دور الـ16 وصدام بين ألمانيا وإنجلترا

بلجيكا تصطدم بالبرتغال ومباراة متكافئة بين ويلز والدانمارك ونزهة إيطالية أمام النمسا

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث؛ ليصبح العدد 16 منتخبًا، وهي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":

يوم السبت 26 يونيو الجاري:

ويلز- الدنمارك

إيطاليا- النمسا

يوم الأحد 27 يونيو الجاري:

هولندا- التشيك

بلجيكا- البرتغال

يوم الاثنين 28 يونيو الجاري:

كرواتيا- إسبانيا

فرنسا- سويسرا

يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري:

إنجلترا- ألمانيا

السويد- أوكرانيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يورو 2020.. مواجهات ساخنة في دور الـ16 وصدام بين ألمانيا وإنجلترا
سبق

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث؛ ليصبح العدد 16 منتخبًا، وهي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":

يوم السبت 26 يونيو الجاري:

ويلز- الدنمارك

إيطاليا- النمسا

يوم الأحد 27 يونيو الجاري:

هولندا- التشيك

بلجيكا- البرتغال

يوم الاثنين 28 يونيو الجاري:

كرواتيا- إسبانيا

فرنسا- سويسرا

يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري:

إنجلترا- ألمانيا

السويد- أوكرانيا

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:02 AM

يورو 2020.. مواجهات ساخنة في دور الـ16 وصدام بين ألمانيا وإنجلترا

بلجيكا تصطدم بالبرتغال ومباراة متكافئة بين ويلز والدانمارك ونزهة إيطالية أمام النمسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على مباريات دور المجموعات للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث؛ ليصبح العدد 16 منتخبًا، وهي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا، أوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك

المجموعة الخامسة: السويد، إسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا، ألمانيا، البرتغال

وفي ما يلي جدول ومواعيد مباريات دور الـ16 لـ"يورو 2020":

يوم السبت 26 يونيو الجاري:

ويلز- الدنمارك

إيطاليا- النمسا

يوم الأحد 27 يونيو الجاري:

هولندا- التشيك

بلجيكا- البرتغال

يوم الاثنين 28 يونيو الجاري:

كرواتيا- إسبانيا

فرنسا- سويسرا

يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري:

إنجلترا- ألمانيا

السويد- أوكرانيا

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