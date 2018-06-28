تفاهم بين "اتحاد الرياضة للجميع" و"المراكز العربية" لجعل مراكز التسوّق وجهات لرياضة المشي

برامج وحملات رياضية في المجمعات التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة

وقّع كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وشركة المراكز العربية، مذكرة تفاهم بهدف تفعيل مراكز التسوّق التابعة للشركة، وجعلها وجهة رياضية تمكّن جميع الزوّار من ممارسة رياضة المشي داخل المراكز.

تمّ توقع مذكرة التفاهم في مجمع "النخيل مول"، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، والرئيس التنفيذي للاتحاد شيماء بنت صالح الحصيني، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية فيصل عبدالله الجديعي، إضافة إلى فرق العمل من كلتا الجهتين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إطلاق برامج وحملات رياضية في المجمعات التابعة لشركة المراكز العربية في جميع أنحاء المملكة، ما يسهم في جعلها وجهات لممارسة رياضة المشي يستفيد منها أكثر من 109 ملايين فرد يزورون مراكز التسوق سنوياً.

وفي هذه المناسبة، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: "إن الشراكة مع شركة المراكز العربية لجعل مراكزها التجارية وجهات للمشي أمر في غاية الأهمية لما فيه من تشجيع وتسهيل ممارسة الأنشطة البدنية لأفراد مجتمعنا الغالي".

وأضاف: "تعني هذه الاتفاقية أنه يمكننا تمكين المجتمع من ممارسة النشاط البدني في الأماكن التي يقصدونها وبشكل مستمر، ولاسيما أنّ بعضهم قد لا يمتلك الوقت الكافي لممارسة رياضة المشي في أماكنها المخصصة، إضافةً إلى ذلك، تظهر هذه المبادرة مدى سهولة دمج النشاط البدني في حياة الافراد اليومية مهما كانت ظروفهم الشخصية".

وتابع: "الأهم في كل ذلك، أن هذه الاتفاقية تُعد مثالاً جيداً عن التعاون المشترك مع القطاع الخاص، وتضافر الجهود من أجل وطننا الغالي، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، من خلال مبادرات مبتكرة قادرة على استقطاب اهتمام الجميع".

كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية فيصل الجديعي: "ترتكز إستراتيجية المراكز العربية على تحوّلها من مجرد مراكز تسوّق إلى وجهات متكاملة تلبي جميع احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعد شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع خطوة إيجابية وفعالة في سبيل مواكبة نمط الحياة الصحي والمتجدّد وجعل مراكزنا كوجهة أساسية لممارسة رياضة المشي، ونطمح نحن في المراكز العربية إلى أن نكون من المساهمين الفعالين في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية".

الجدير بالذكر أنه من خلال تنظيم وإطلاق هذه البرامج الرياضية في الأماكن العامة، يوفّر اتحاد الرياضة للجميع فرص المشاركة في الأنشطة الرياضة لكل أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والفئات.

تمّ تفعيل مسار للمشي في مجمع "النخيل مول"، كأول تعاون من أجل تسهيل فرص مشاركة جميع أفراد المجتمع والاستمتاع بها، كما تمّ إطلاق تحدٍ تحت مسمّى "تحدّي النخيل مول" لمستخدمي تطبيق "الرياضة للجميع" الذين يزورون المجمع.

يتيح تطبيق "الرياضة للجميع" لكل أفراد المجتمع فرصة تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تحديات اللياقة البدنية أو الانضمام إليها.. كما يتيح للمستخدمين تتبع خطواتهم ومتابعة أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم من خلال ربط التطبيق مع أحد أجهزة اللياقة البدنية مثل "ساعة أبل"، و"غوغل فيت" و"فيت بيت".

كما ستُمكن هذه البرامج جميع الأفراد من ممارسة النشاط البدني باستمرار خلال فصل الصيف، إذ يأخذ اتحاد الرياضة للجميع بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة، ويسعى جاهداً إلى إزالة جميع العوائق التي تحول دون ممارسة الأفراد للأنشطة البدنية على مدار السنة.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل بدعم من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة على زيادة نسبة ممارسة الأفراد في المملكة للتمارين الرياضية مرة على الأقل أسبوعياً بنحو 40 % بحلول عام 2030.. ولتحقيق ذلك يسعى جاهداً إلى إطلاق برامج ومبادرات رياضية مثل "معاً نتحرك" و"تحرك والعب" والبطولة الوطنية للكريكيت وغيرها.

وإضافة إلى ذلك، تعاون اتحاد الرياضة للجميع مع عدة قطاعات من القطاعين العام والخاص، من بينها شركة نايكي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومنظمة الصحة العالمية، ما أسهم في وصول ومشاركة أكثر من 350 ألف شخص في الفعاليات الافتراضية والميدانية التي أطلقها الاتحاد عام 2020.