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الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة

خرج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه مستقبل الرجيش التونسي 2-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا للموسم الرياضي 2021-2022.


سجل هدفي الأهلي السوري عمر السومة والبديل إياد مدني ( 17 و79).

دخل المدرب بيسنيك هاسي الودية الأولى للأهلي في المعسكر التونسي، بتشكيلة مكونة من:

"محمد العويس، هاني الصبياني، معتز هوساوي، دانكلير، محمد المجحد، نوح الموسى، علي الأسمري، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عمر السومة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة
سبق

خرج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه مستقبل الرجيش التونسي 2-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا للموسم الرياضي 2021-2022.


سجل هدفي الأهلي السوري عمر السومة والبديل إياد مدني ( 17 و79).

دخل المدرب بيسنيك هاسي الودية الأولى للأهلي في المعسكر التونسي، بتشكيلة مكونة من:

"محمد العويس، هاني الصبياني، معتز هوساوي، دانكلير، محمد المجحد، نوح الموسى، علي الأسمري، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عمر السومة".

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:32 PM

الأهلي يتعادل أمام مستقبل الرجيش  .. في ودية معسكر طبرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالتعادل الإيجابي أمام مضيفه مستقبل الرجيش التونسي 2-2، في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي للأهلي في مدينة طبرقة التونسية، استعدادًا للموسم الرياضي 2021-2022.


سجل هدفي الأهلي السوري عمر السومة والبديل إياد مدني ( 17 و79).

دخل المدرب بيسنيك هاسي الودية الأولى للأهلي في المعسكر التونسي، بتشكيلة مكونة من:

"محمد العويس، هاني الصبياني، معتز هوساوي، دانكلير، محمد المجحد، نوح الموسى، علي الأسمري، فراس الغامدي، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عمر السومة".

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