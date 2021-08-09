النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال

لتقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومتخصصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال، وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.

من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة، بدر بن مرزوق المطيري، إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال التي سيصبح دورها مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزًا، وسيتم تقديم الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف الإرشادي: ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤ .

وأوضح أن الاضطرابات التي ستخدمها العيادة تشمل اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية، وحالات رفض المدرسة، وحالات صعوبات التعلم، وانخفاض القدرات العقلية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال مثل (القلق، الوسواس، الرهاب، الاكتئاب، الذهان، واضطراب المزاجية).

يذكر أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع ويعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك خلال العامين (2018-2019م) بلغ 3031 طفلاً وطفلة، أعمارهم تبدأ من عمر سنتين، وتستمر المتابعة معهم في عيادة الأطفال إلى عمر 18 سنة بالنسبة للإناث، فيما تستمر لدى الذكور إلى عمر 15 عامًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال
سبق

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومتخصصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال، وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.

من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة، بدر بن مرزوق المطيري، إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال التي سيصبح دورها مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزًا، وسيتم تقديم الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف الإرشادي: ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤ .

وأوضح أن الاضطرابات التي ستخدمها العيادة تشمل اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية، وحالات رفض المدرسة، وحالات صعوبات التعلم، وانخفاض القدرات العقلية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال مثل (القلق، الوسواس، الرهاب، الاكتئاب، الذهان، واضطراب المزاجية).

يذكر أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع ويعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك خلال العامين (2018-2019م) بلغ 3031 طفلاً وطفلة، أعمارهم تبدأ من عمر سنتين، وتستمر المتابعة معهم في عيادة الأطفال إلى عمر 18 سنة بالنسبة للإناث، فيما تستمر لدى الذكور إلى عمر 15 عامًا.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
02:44 PM

الرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال

لتقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
87

دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومتخصصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال، وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.

من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة، بدر بن مرزوق المطيري، إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال التي سيصبح دورها مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزًا، وسيتم تقديم الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف الإرشادي: ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤ .

وأوضح أن الاضطرابات التي ستخدمها العيادة تشمل اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية، وحالات رفض المدرسة، وحالات صعوبات التعلم، وانخفاض القدرات العقلية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال مثل (القلق، الوسواس، الرهاب، الاكتئاب، الذهان، واضطراب المزاجية).

يذكر أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع ويعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك خلال العامين (2018-2019م) بلغ 3031 طفلاً وطفلة، أعمارهم تبدأ من عمر سنتين، وتستمر المتابعة معهم في عيادة الأطفال إلى عمر 18 سنة بالنسبة للإناث، فيما تستمر لدى الذكور إلى عمر 15 عامًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة