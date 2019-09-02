"الشؤون الإسلامية" تكمل استعداداتها لمسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن

"آل الشيخ": استطاعت تقديم أجيال من الطلاب في عالمنا العربي والإسلامي

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة أكملت استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الـ41 لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي ستقام في رحاب المسجد الحرام خلال الفترة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على ما يوليانه من اهتمام ودعم لهذه المسابقة.

وقال: المسابقة تعد من أميز المسابقات في العالم؛ لأنها تعنى بكتاب الله الكريم وتجد اهتماماً ودعماً كبيرين من حكومتنا الرشيدة التي جعلت كتاب الله نبراساً لها في كل شؤون حياتها.

وأضاف: هذه المسابقة المباركة خلال رحلتها الطويلة استطاعت أن تقدم أجيالاً من الطلاب في عالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع، واستطاعت أن تخرج لنا حفظة لكتاب الله الكريم قاموا بتعليمه ونشره وتطبيقه في أمور حياتهم.