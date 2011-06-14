"المسعود": السنغالي "مباي" ليس ضمن أهداف الشباب

أكد أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب عدم صحة الأخبار المتداولة في وسائل إعلام تركية حول اقتراب المهاجم السنغالي مباي دياني لاعب فريق غلطة سراي التركي من الانتقال إلى النادي الشباب.

وأكد المسعود أنهم اعتادوا على مثل تلك النوعية من الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام التركية لتسويق عقود اللاعبين الذين ينشطون في أنديتهم من خلال ربطهم بأندية القمة في المملكة.

وغرد رئيس المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً: "مثل هذه الأخبار اعتدناها من بعض وسائل الإعلام التركية، وهي لا تعدو كونها تسويقاً لعقد اللاعب من خلال ربطه بأحد الأندية السعودية البارزة".



وسبق أن تعاقد الشباب مع المهاجم السنغالي مباي دياني في صيف 2014م بنظام الإعارة لمدة موسم واحد لكن لم يقدم المردود المنتظر منه، ليتم الاستغناء عنه في بعد فترة قصيرة.