"سبق" ترصد سيول المدينة.. وتوقعات باستمرار الأمطار الغزيرة

"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

(تصوير/ عبدالرحيم الحربي): رصدت عدسة "سبق" السيول في مركز اليتمة جنوب المدينة المنورة، والتي نتجت عن هطول الأمطار الغزيرة، يوم أمس الأربعاء، على أجزاء متفرقة بمنطقة المدينة المنورة.

جاء ذلك فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثلاثة تنبيهات متقدمة لمناطق: (الرياض، والباحة، والمدينة المنورة)، أما منطقتا المدينة المنورة والرياض فأصدرت لهما تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول وتبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الواحدة من يوم الجمعة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند التنزه نهاية الأسبوع؛ حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة، وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول؛ مما قد يُعرّضهم للأخطار.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن على الجميع الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال، أثناء الاستمتاع بالطبيعة، والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة والكهوف المائية الأرضية في الحرات، وعدم الاقتراب من السدود؛ لارتفاع منسوب المياه فيها؛ مما يشكّل خطراً عليهم، والابتعاد عن المناطق المحيطة بالسدود والشلالات في أعالي الجبال أو الجلوس أسفلها؛ لاحتمال انجراف التربة والصخور منها.. وحذر قائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والمحافظة على أبنائهم ومتابعتهم، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.