النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19"

إجمالي عدد الإصابات 707301 منها 10843 حالة وفيات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 176 وفاة و6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 6562 إصابة و173 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في جميع أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 27.3% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في روسيا منذ بداية الجائحة 707301، منها 10843 حالة وفاة و215142 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2472 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وتصدرت موسكو قائمة المناطق ذات أدنى مستوى ارتفاع لحصيلة الإصابات (أي 0.3% خلال يوم)، وسجلت هناك منذ أمس 568 إصابة جديدة و32 وفاة جراء الوباء؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 227363 إصابة منها 4059 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا إلى 481316 بتسجيل 8805 حالات شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأُجري في روسيا حتى اليوم 22 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بالعدوى.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررًا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19"
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 176 وفاة و6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 6562 إصابة و173 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في جميع أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 27.3% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في روسيا منذ بداية الجائحة 707301، منها 10843 حالة وفاة و215142 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2472 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وتصدرت موسكو قائمة المناطق ذات أدنى مستوى ارتفاع لحصيلة الإصابات (أي 0.3% خلال يوم)، وسجلت هناك منذ أمس 568 إصابة جديدة و32 وفاة جراء الوباء؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 227363 إصابة منها 4059 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا إلى 481316 بتسجيل 8805 حالات شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأُجري في روسيا حتى اليوم 22 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بالعدوى.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررًا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
12:18 PM

روسيا تسجل 176 وفاة و6.5 آلاف إصابة بـ"كوفيد-19"

إجمالي عدد الإصابات 707301 منها 10843 حالة وفيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
126

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 176 وفاة و6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 6562 إصابة و173 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في جميع أقاليم البلاد الـ85، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 27.3% من المرضى الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في روسيا منذ بداية الجائحة 707301، منها 10843 حالة وفاة و215142 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ2472 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وتصدرت موسكو قائمة المناطق ذات أدنى مستوى ارتفاع لحصيلة الإصابات (أي 0.3% خلال يوم)، وسجلت هناك منذ أمس 568 إصابة جديدة و32 وفاة جراء الوباء؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 227363 إصابة منها 4059 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا إلى 481316 بتسجيل 8805 حالات شفاء جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأُجري في روسيا حتى اليوم 22 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بالعدوى.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررًا بكورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,677
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,683
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,907

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة