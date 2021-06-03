النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات

إجمالي الإصابات في السلطنة أكثر من 220 ألفاً و2385 وفاة

سجّلت سلطنة عمان 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 وفاة، و908 حالات تعافي.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي حالات الإصابة المُسجلة في السلطنة بلغ 220702 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2385 وفاة، في حين بلغ حالات التعافي 202021 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن تسجيل 1,989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 576,947 حالة.

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات مصابة قد توفيت نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1,689 حالة.

وكشفت عن شفاء 1,960 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 556,549 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات
سبق

سجّلت سلطنة عمان 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 وفاة، و908 حالات تعافي.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي حالات الإصابة المُسجلة في السلطنة بلغ 220702 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2385 وفاة، في حين بلغ حالات التعافي 202021 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن تسجيل 1,989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 576,947 حالة.

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات مصابة قد توفيت نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1,689 حالة.

وكشفت عن شفاء 1,960 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 556,549 حالة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
01:40 PM

إصابات كورونا الجديدة.. 1173 بعُمان و1989 بالإمارات

إجمالي الإصابات في السلطنة أكثر من 220 ألفاً و2385 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
19
381

سجّلت سلطنة عمان 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 وفاة، و908 حالات تعافي.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي حالات الإصابة المُسجلة في السلطنة بلغ 220702 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2385 وفاة، في حين بلغ حالات التعافي 202021 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في الإمارات عن تسجيل 1,989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 576,947 حالة.

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات مصابة قد توفيت نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1,689 حالة.

وكشفت عن شفاء 1,960 حالة جديدة، ليكون مجموع حالات الشفاء 556,549 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,525

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة