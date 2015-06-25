مصر تسمح للمسافرين الملقحين بجرعتَيْ لقاح "كورونا" بالدخول دون فحص "بي سي آر"

اشترطت تلقّي الأمصال الـ6 المعتمدة من "الصحة العالمية"

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الخميس)، أن مصر ستسمح للمسافرين الذين تلقوا جرعات كاملة من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول دون إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر".

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المسافرين تقديم شهادات تتضمّن رمز الاستجابة السريعة "كيو.آر كود"، تفيد بأنهم تلقوا جرعات كاملة من أحد لقاحات "كوفيد-19" الستة المعتمدة لدى مصر ومنظمة الصحة العالمية، قبل أسبوعين على الأقل من وصولهم.

وأضافت أن الوافدين من البلدان المتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا سيخضعون لاختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار "بي.سي.آر".