النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار غزيرة بالمدينة و"النقل" تدعو مستخدمي طريق "الهجرة" للحذر

فرع الوزارة طالبهم بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة سالكي طريق #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة إلى تهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة.

وقال الفرع عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة / #مكة_المكرمة السريع (الهجرة) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.


وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أمطار أمطار المدينة حالة الطقس المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار غزيرة بالمدينة و"النقل" تدعو مستخدمي طريق "الهجرة" للحذر
سبق

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة سالكي طريق #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة إلى تهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة.

وقال الفرع عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة / #مكة_المكرمة السريع (الهجرة) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.


وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
03:12 PM

أمطار غزيرة بالمدينة و"النقل" تدعو مستخدمي طريق "الهجرة" للحذر

فرع الوزارة طالبهم بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة

أرشيفية
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,883

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة سالكي طريق #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة إلى تهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة.

وقال الفرع عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة / #مكة_المكرمة السريع (الهجرة) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.


وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,685
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,540
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,602
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,268

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة