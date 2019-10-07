أمطار غزيرة بالمدينة و"النقل" تدعو مستخدمي طريق "الهجرة" للحذر

فرع الوزارة طالبهم بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة

دعا فرع وزارة النقل في المدينة المنورة سالكي طريق #المدينة_المنورة #مكة_المكرمة إلى تهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة.

وقال الفرع عبر حسابه في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق #المدينة_المنورة / #مكة_المكرمة السريع (الهجرة) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار، لسلامتكم جرى التنويه.



وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.