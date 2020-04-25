النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية": الأجسام المضادة لا تعني "الحصانة" من وباء "كورونا"

حذّرت من استخدام "الشهادات الخالية من المخاطر": تزيد من انتشار الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه لا يوجد دليل حالياً يؤكّد أن المتعافين من كوفيد- 19، ولديهم أجسام مضادة، محميون من الإصابة بالعدوى ثانية.

وحذّرت "الصحة العالمية"، في بيان، من استخدام ما وصفتها بـ"جوازات الحصانة" أو "الشهادات الخالية من المخاطر"، إثر تعافي بعضهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذه الممارسات تزيد من احتمال انتشار الفيروس؛ لكونها تتجاهل النصائح الأساسية في مجال الصحة.

وكان مسؤولون وخبراء في منظمة الصحة العالمية قد قالوا في وقت سابق، إن الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد-19" غير محصنين من الإصابة مرة أخرى.

وقالت تشيلي؛ الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ بتوزيع ما قالت إنه "جوازات سفر الصحة" للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.

وتعتمد هذه الوثائق على إجراء فحص للأشخاص، فإذا تبين أن هؤلاء طوّروا أجساماً مضادة، فيمكنهم العودة إلى العمل، على اعتبار أن هذه الأجسام تجعلهم محصنين ضد الفيروس.

ويسعى عديد من الدول إلى الوصول إلى أيّ صيغة تساعدها على إعادة العجلة الاقتصادية إلى العمل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية": الأجسام المضادة لا تعني "الحصانة" من وباء "كورونا"
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه لا يوجد دليل حالياً يؤكّد أن المتعافين من كوفيد- 19، ولديهم أجسام مضادة، محميون من الإصابة بالعدوى ثانية.

وحذّرت "الصحة العالمية"، في بيان، من استخدام ما وصفتها بـ"جوازات الحصانة" أو "الشهادات الخالية من المخاطر"، إثر تعافي بعضهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذه الممارسات تزيد من احتمال انتشار الفيروس؛ لكونها تتجاهل النصائح الأساسية في مجال الصحة.

وكان مسؤولون وخبراء في منظمة الصحة العالمية قد قالوا في وقت سابق، إن الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد-19" غير محصنين من الإصابة مرة أخرى.

وقالت تشيلي؛ الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ بتوزيع ما قالت إنه "جوازات سفر الصحة" للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.

وتعتمد هذه الوثائق على إجراء فحص للأشخاص، فإذا تبين أن هؤلاء طوّروا أجساماً مضادة، فيمكنهم العودة إلى العمل، على اعتبار أن هذه الأجسام تجعلهم محصنين ضد الفيروس.

ويسعى عديد من الدول إلى الوصول إلى أيّ صيغة تساعدها على إعادة العجلة الاقتصادية إلى العمل.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:37 PM

"الصحة العالمية": الأجسام المضادة لا تعني "الحصانة" من وباء "كورونا"

حذّرت من استخدام "الشهادات الخالية من المخاطر": تزيد من انتشار الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,844

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه لا يوجد دليل حالياً يؤكّد أن المتعافين من كوفيد- 19، ولديهم أجسام مضادة، محميون من الإصابة بالعدوى ثانية.

وحذّرت "الصحة العالمية"، في بيان، من استخدام ما وصفتها بـ"جوازات الحصانة" أو "الشهادات الخالية من المخاطر"، إثر تعافي بعضهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن هذه الممارسات تزيد من احتمال انتشار الفيروس؛ لكونها تتجاهل النصائح الأساسية في مجال الصحة.

وكان مسؤولون وخبراء في منظمة الصحة العالمية قد قالوا في وقت سابق، إن الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد-19" غير محصنين من الإصابة مرة أخرى.

وقالت تشيلي؛ الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ بتوزيع ما قالت إنه "جوازات سفر الصحة" للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.

وتعتمد هذه الوثائق على إجراء فحص للأشخاص، فإذا تبين أن هؤلاء طوّروا أجساماً مضادة، فيمكنهم العودة إلى العمل، على اعتبار أن هذه الأجسام تجعلهم محصنين ضد الفيروس.

ويسعى عديد من الدول إلى الوصول إلى أيّ صيغة تساعدها على إعادة العجلة الاقتصادية إلى العمل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة