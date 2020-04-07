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تمديد إغلاق الأنشطة التجارية بدبي حتى 18 أبريل

لاحتواء "كورونا" بعدما بلغ عدد المصابين 2076

مدّدت إمارة دبي، التي تُعد المركز التجاري لدولة الإمارات، إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري؛ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وقالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر": إن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وبحسب "رويترز" كانت دبي قد أعلنت إغلاقًا عامًّا لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الرابع من أبريل الجاري، لتعقيم الإمارة واحتواء انتشار الفيروس.

ووفقًا لأحدث البيانات؛ فإن عدد المصابين في دولة الإمارات ككل، بلغ حتى الآن 2076 شخصًا.

دبي إغلاق الأنشطة التجارية فيروس كورونا الجديد

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تمديد إغلاق الأنشطة التجارية بدبي حتى 18 أبريل
سبق

مدّدت إمارة دبي، التي تُعد المركز التجاري لدولة الإمارات، إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري؛ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وقالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر": إن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وبحسب "رويترز" كانت دبي قد أعلنت إغلاقًا عامًّا لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الرابع من أبريل الجاري، لتعقيم الإمارة واحتواء انتشار الفيروس.

ووفقًا لأحدث البيانات؛ فإن عدد المصابين في دولة الإمارات ككل، بلغ حتى الآن 2076 شخصًا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:28 AM

تمديد إغلاق الأنشطة التجارية بدبي حتى 18 أبريل

لاحتواء "كورونا" بعدما بلغ عدد المصابين 2076

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مدّدت إمارة دبي، التي تُعد المركز التجاري لدولة الإمارات، إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري؛ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وقالت اقتصادية دبي في بيان على "تويتر": إن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وبحسب "رويترز" كانت دبي قد أعلنت إغلاقًا عامًّا لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الرابع من أبريل الجاري، لتعقيم الإمارة واحتواء انتشار الفيروس.

ووفقًا لأحدث البيانات؛ فإن عدد المصابين في دولة الإمارات ككل، بلغ حتى الآن 2076 شخصًا.

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