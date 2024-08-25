"حمام من ذهب" وفساد أوصياء.. "المونيتور": أردوغان يعيش حالة هياج وجنون

حرمان الأكراد من ممثليهم ناقوس خطر.. عزل واعتقال و"القديس"و"أوغلو" يعلقان

صبيحة يوم الاثنين الماضي، قررت الحكومة التركية عزل واعتقال رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، أكبر ثلاث مدن بجنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية، بدعوى صِلاتهم المزعومة بالإرهاب، دون حكم قضائي.

وتناول موقع "المونيتور" الأمريكي، الأزمة، في تقرير مطول نشره أمس السبت؛ لافتاً إلى أن القرار يُعد انقلاباً على نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الماضي.

الموقع الأمريكي ربَط بين قرارات العزل والتطورات في الساحة السورية؛ خاصة في إدلب والمناطق الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد السوريون؛ مشيراً إلى أن قمع الأكراد الأتراك يزيد من مخاوف نظرائهم السوريين الذين يخشون تنفيذ أنقرة لتهديداتها باجتياح مناطقهم.

ووفق ما نقله موقع "عثمانلي"؛ فقد قالت "المونيتور" إن عزل رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، الذين فازوا بأغلبية مريحة 63٪ و56٪ و53٪ من الأصوات على التوالي في الانتخابات المحلية في 31 مارس الماضي، "أمر سخيف في ضوء أن الاتهامات الموجهة ضدهم غير مثبتة بأدلة قاطعة".

كما لفت الموقع الأمريكي إلى عزل عمدة ماردين "أحمد ترك"، من المنصب نفسه، في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم صيف 2016، كجزء من حملة واسعة النطاق ضد السياسيين والناشطين والصحافيين الأكراد؛ مؤكدًا أن العمدة الكردي سياسي مخضرم خدم على فترات مختلفة في البرلمان التركي منذ عام 1973، ولديه "سمعة ناصعة البياض تجنبه تمامًا أية مزاعم تتعلق بالإرهاب".

مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش" هيو ويليامسون، قال: إن قرار حكومة أردوغان ألغى فعليًّا نتائج انتخابات مارس المحلية في المدن الرئيسية الثلاث للأكراد في شرق وجنوب شرق تركيا، ويعد استيلاءً غير شرعي على تلك البلديات.

وأوضح "ويليامسون" للموقع الأمريكي، أن تشويه رؤساء البلديات من خلال مزاعم الصلات بالإرهاب؛ يهدف إلى "حرمان السكان الأكراد من ممثليهم المختارين، ويعرّض الجميع في تركيا، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، للخطر".

رئيس بلدية ديار بكر المعزول، سلجوق مزراكلي، هو طبيب، قال في تصريحات سابقة: إن البديل الذي تم تعيينه، في وقت سابق، كعمدة للبلدية من قِبَل نظام أردوغان، متورط في قضايا متعلقة بالفساد؛ لافتاً إلى أن تاريخ 19 أغسطس (تاريخ عزل رؤساء البلديات الأكراد) "بمثابة زلزال سياسي في تاريخ تركيا"؛ بحسب تصريحه للتلفزيون الألماني (دويتشه فيله).

أول ما قام به الوصي المُعَيّن في بلدية فان، هو تعليق صورة ضخمة لأردوغان، ونقل صورة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، إلى أماكن أخرى، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بصور العمدة الجديد وهو يفعل ذلك.

كما تصدّر الوصيّ المُعيّن على بلدية "ماردين"، عناوين الصحف لإرساله مقتنيات فضية بقيمة 500 مليون ليرة إلى أردوغان، وإنفاق 165 ألف ليرة على الفستق والمكسرات الأخرى.

"المونيتور" لفت إلى أن الأوصياء الذين تَقَلدوا مناصبهم في عام 2016 من رؤساء البلديات المنتخبين -الذين تم عزلهم وسجنهم فيما بعد- عاثوا في الأرض فساداً؛ مشيراً إلى أن الوصيّ في "ديار بكر" قام ببناء حمام مطلي بالذهب الخاص مصنوع من الرخام بجوار مكتبه، كما أنفق أكثر من مليوني ليرة (350.000 دولار) على الأثاث وحده.

الموقع الأمريكي قال إن عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين ديمقراطيًّا بعد أقل من خمسة أشهر من انتخابهم "أرسل إنذارًا لمستقبل الديمقراطية في تركيا"؛ مشيرًا إلى أن "الديمقراطية في تركيا تعيش بالكاد بواسطة وسائل الحفاظ على الحياة".

ومنذ قرار عزل رؤساء البلديات الأكراد، ولا تزال المظاهرات مستمرة في إسطنبول والأقاليم الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية، رغم العنف المفرط الذي تواجه به الشرطة التركية احتجاجاتهم السلمية.

الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد سيزاي تيميلي، قال للصحافة المحلية في 20 أغسطس في ديار بكر: "سنظل في الشوارع يوميًّا"؛ فيما جاء رد فعل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تم انتخابه بأغلبية ساحقة في انتخابات 23 يونيو التي تمت إعادتها، بفارق 806 ألف صوتًا عن مرشح أردوغان، بن علي يلدريم سريعًا حول إقالة المحافظين الأكراد.

وقال إمام أوغلو: "من المستحيل ربط عزل رؤساء بلديات ديار بكر وفان وماردين بالممارسات الديمقراطية؛ حيث تم انتخاب رؤساء البلديات الثلاثة بالاقتراع الشعبي في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس، وتم استبدالهم بأمناء تم تعيينهم من قِبَل الدولة"، وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تجاهل إرادة الناس أمر غير مقبول".

"المونيتور" أشار إلى وجود تكهنات تشير إلى أن عزل رؤساء البلديات الأكراد الثلاثة، ما هو إلا نذير للأسوأ في المستقبل؛ حيث يمكن أيضًا عزل رئيسيْ بلديتيْ إسطنبول وأنقرة، اللذيْن ينتميان إلى حزب الشعب الجمهوري، بنفس الطريقة.

العديد من الشخصيات التي كانت في السابق تتجاهل عمومًا قمع الشخصيات السياسية الكردية كانت صريحة هذه المرة؛ حيث كتب الرئيس السابق عبدالله جول عبر حسابه على "تويتر": "إن عزل رؤساء البلديات المنتخبين حديثًا بهذه الطريقة ليس جيدًا لديمقراطيتنا".

"جول" معروف باسم "القديس الراعي" للحزب الجديد، الذي سيتم تأسيسه تحت قيادة علي باباجان، والأخير برز كأهم مسؤول اقتصادي في البلاد خلال العقد الأول لحكومات أردوغان، عندما كان يتم النظر إلى تركيا باعتبارها "قصة نجاح اقتصادي"، ومن المتوقع أن يتشارك الحزب الجديد قاعدة دعم أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

الموقع الأمريكي قال إن تصرفات نظام أردوغان الأخيرة تذكّر بحالة الطوارئ في الأعوام 2016- 2018، والتي أشعلت الاضطرابات أساسًا في ديار بكر وفي المنطقة الجنوبية الشرقية وكذلك في إسطنبول؛ حيث تم اعتقال المئات، وإغلاق البلدية والمكاتب العامة الأخرى في أكبر مدن الأكراد.

حُكم الرئيس التركي -والكلام لا يزال للمونيتور- يمرّ بمنحنى خطير، بعدما وضع شرعيته موضع تساؤل عقب الهزيمة المهينة التي شهدها في انتخابات إسطنبول في 23 يونيو الماضي؛ موضحًا أن أردوغان، الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية متصاعدة، يعتقد أنه يتعين عليه قمع جميع أشكال التعبير عن المعارضة؛ خوفًا من انهيار حكمه.

قرار العزل -بحسب الموقع نفسه- خطوة محسوبة يهدف من ورائها نظام أردوغان لتحويل انتباه الرأي العام، وكذلك إثارة الحماسة القومية ضد الأكراد في كلا البلدين سوريا وتركيا؛ رغبةً في التغطية على إخفاقاته المحلية خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتغولها.

وفيما يقول بعض المراقبين: إن النظام التركي، من خلال اللجوء إلى مثل هذه الممارسات، يتضح أنه يعيش حالة من الهياج والجنون، أكد "المونيتور" أنه أيًّا كان السبب وراء قرار إقالة رؤساء البلديات الأكراد الثلاثة في 19 أغسطس؛ فمن المرجح أن تتبع هذه الخطوة زلازل سياسية أخرى.