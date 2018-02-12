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انخفاض وفيات "كورونا" في الصين يرفع أسعار النفط

بلغ خام مزيج برنت العالمي 55.13 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط مكاسبها، الأربعاء، بعدما أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ أواخر يناير الماضي.

وعزز الإعلان الصيني آمال المستثمرين في بدء تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب "رويترز".

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمائة إلى 55.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً أو 1.5 بالمائة إلى 50.68 دولار للبرميل.

ووفقاً لبيانات صحّية، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.

وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يومياً؛ نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المائة من استهلاكهما من الخام في 2019.

ووفق "سكاي نيوز"، أدّت المخاوف بشأن الطلب إلى هبوط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا، يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد على 20 في المائة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، هذا العام، بمقدار 310 آلاف برميل يومياً، مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين.

في غضون ذلك، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك، بخفض آخر للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي؛ لكبح تراجع أسعار الخام.

أسعار النفط فيروس كورونا الجديد الصين

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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انخفاض وفيات "كورونا" في الصين يرفع أسعار النفط
سبق

واصلت أسعار النفط مكاسبها، الأربعاء، بعدما أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ أواخر يناير الماضي.

وعزز الإعلان الصيني آمال المستثمرين في بدء تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب "رويترز".

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمائة إلى 55.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً أو 1.5 بالمائة إلى 50.68 دولار للبرميل.

ووفقاً لبيانات صحّية، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.

وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يومياً؛ نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المائة من استهلاكهما من الخام في 2019.

ووفق "سكاي نيوز"، أدّت المخاوف بشأن الطلب إلى هبوط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا، يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد على 20 في المائة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، هذا العام، بمقدار 310 آلاف برميل يومياً، مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين.

في غضون ذلك، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك، بخفض آخر للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي؛ لكبح تراجع أسعار الخام.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:57 PM

انخفاض وفيات "كورونا" في الصين يرفع أسعار النفط

بلغ خام مزيج برنت العالمي 55.13 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار النفط مكاسبها، الأربعاء، بعدما أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ أواخر يناير الماضي.

وعزز الإعلان الصيني آمال المستثمرين في بدء تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب "رويترز".

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمائة إلى 55.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً أو 1.5 بالمائة إلى 50.68 دولار للبرميل.

ووفقاً لبيانات صحّية، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير. لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.

وتسببت قيود فُرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يومياً؛ نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة في المائة من استهلاكهما من الخام في 2019.

ووفق "سكاي نيوز"، أدّت المخاوف بشأن الطلب إلى هبوط خامي برنت وغرب تكساس الوسيط لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا، يوم الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد على 20 في المائة من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، هذا العام، بمقدار 310 آلاف برميل يومياً، مع عرقلة تفشي الفيروس لاستهلاك النفط في الصين.

في غضون ذلك، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك، بخفض آخر للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي؛ لكبح تراجع أسعار الخام.

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