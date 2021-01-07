النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 138 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجهات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأحساء

بهدف التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من "كورونا"

نفذت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، الجولات الميدانية، أمس، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة .

الجهات الأمنية محافظة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأحساء
سبق

نفذت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، الجولات الميدانية، أمس، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة .

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
02:44 PM

الجهات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأحساء

بهدف التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
1
377

نفذت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، الجولات الميدانية، أمس، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,186
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة