الجهات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأحساء

بهدف التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من "كورونا"

نفذت الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء، الجولات الميدانية، أمس، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، "كوفيد-19".

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والأماكن والحدائق العامة .