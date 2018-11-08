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جامعة الأمير محمد بن فهد تُنهي استعداداتها لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال

أنهت جامعة الأمير محمد بن فهد، كل الخطوات لإنشاء مركز الإبداع وريادة الأعمال للجامعة؛ إذ تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنييْن، أحدهما للطلاب والآخر للطالبات، وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات من أثاث وأنظمة إلكترونية تخدم فلسفة المركز.

وقررت الجامعة أن يقوم المركز بخدمة منسوبيها وأفراد المجتمع من الشباب وغيرهم، وتقديم الخدمات لهم، كما تم تعيين مختصين من ذوي العلاقة بوظائف المركز.

ومن أهم أهداف المركز، تبني الأفكار الاقتصادية بالطرق المهنية لحين بلورتها وتحويلها إلى مشروع وقفي؛ إذ يتولى العاملون في المركز هذه المهام بالتعاون مع أصحاب الأفكار حول ذلك، كما يهدف المركز إلى رعاية رواد الأعمال منذ انطلاقة الفكرة لحين تحويلها إلى مشروع إنتاجي، وكذلك تبادل الأفكار بشكل عام وبلورتها مع المختصين بالجامعة ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها خلال دعم البحوث بكافة أشكالها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بالجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، أن هذا المركز يؤدي وظائف ذات علاقة بالعملية التعليمية للجامعة، إضافة إلى تقديم خدماته إلى شرائح المجتمع المختلفة انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ إذ سيفتح المركز أبوابه للأفراد من خارج المجتمع.

وأردف الدكتور العنزي بأن المركز خصص ميزانيات لتمويل المشاريع المقدمة من الطلاب إذ تم الانتهاء من وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

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جامعة الأمير محمد بن فهد تُنهي استعداداتها لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال
سبق

أنهت جامعة الأمير محمد بن فهد، كل الخطوات لإنشاء مركز الإبداع وريادة الأعمال للجامعة؛ إذ تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنييْن، أحدهما للطلاب والآخر للطالبات، وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات من أثاث وأنظمة إلكترونية تخدم فلسفة المركز.

وقررت الجامعة أن يقوم المركز بخدمة منسوبيها وأفراد المجتمع من الشباب وغيرهم، وتقديم الخدمات لهم، كما تم تعيين مختصين من ذوي العلاقة بوظائف المركز.

ومن أهم أهداف المركز، تبني الأفكار الاقتصادية بالطرق المهنية لحين بلورتها وتحويلها إلى مشروع وقفي؛ إذ يتولى العاملون في المركز هذه المهام بالتعاون مع أصحاب الأفكار حول ذلك، كما يهدف المركز إلى رعاية رواد الأعمال منذ انطلاقة الفكرة لحين تحويلها إلى مشروع إنتاجي، وكذلك تبادل الأفكار بشكل عام وبلورتها مع المختصين بالجامعة ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها خلال دعم البحوث بكافة أشكالها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بالجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، أن هذا المركز يؤدي وظائف ذات علاقة بالعملية التعليمية للجامعة، إضافة إلى تقديم خدماته إلى شرائح المجتمع المختلفة انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ إذ سيفتح المركز أبوابه للأفراد من خارج المجتمع.

وأردف الدكتور العنزي بأن المركز خصص ميزانيات لتمويل المشاريع المقدمة من الطلاب إذ تم الانتهاء من وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:51 PM

جامعة الأمير محمد بن فهد تُنهي استعداداتها لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت جامعة الأمير محمد بن فهد، كل الخطوات لإنشاء مركز الإبداع وريادة الأعمال للجامعة؛ إذ تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز مبنييْن، أحدهما للطلاب والآخر للطالبات، وتم تجهيزه بأحدث التجهيزات من أثاث وأنظمة إلكترونية تخدم فلسفة المركز.

وقررت الجامعة أن يقوم المركز بخدمة منسوبيها وأفراد المجتمع من الشباب وغيرهم، وتقديم الخدمات لهم، كما تم تعيين مختصين من ذوي العلاقة بوظائف المركز.

ومن أهم أهداف المركز، تبني الأفكار الاقتصادية بالطرق المهنية لحين بلورتها وتحويلها إلى مشروع وقفي؛ إذ يتولى العاملون في المركز هذه المهام بالتعاون مع أصحاب الأفكار حول ذلك، كما يهدف المركز إلى رعاية رواد الأعمال منذ انطلاقة الفكرة لحين تحويلها إلى مشروع إنتاجي، وكذلك تبادل الأفكار بشكل عام وبلورتها مع المختصين بالجامعة ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها خلال دعم البحوث بكافة أشكالها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بالجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، أن هذا المركز يؤدي وظائف ذات علاقة بالعملية التعليمية للجامعة، إضافة إلى تقديم خدماته إلى شرائح المجتمع المختلفة انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع؛ إذ سيفتح المركز أبوابه للأفراد من خارج المجتمع.

وأردف الدكتور العنزي بأن المركز خصص ميزانيات لتمويل المشاريع المقدمة من الطلاب إذ تم الانتهاء من وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

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