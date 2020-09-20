بشعار "تمويلك صار ديجيتال من بيتك" "تسهيل" تطلق أول منصة تمويل إلكترونية متكاملة في المملكة

ستسهم في تبسيط وزيادة إمكانية الوصول إلى المنتجات التمويلية المتنوعة وتطبيق الرقمنة المالية

قامت الشركة المتحدة للخدمات المالية- تسهيل، بتدشين أول منصة إلكترونية متكاملة لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ من خلال تلك المنصة يستطيع عملاء "تسهيل" الحصول على تمويل شخصي أو الحصول على خدمات التقسيط بشكل رقمي كامل وبخطوات بسيطة وبأقل عدد مطلوب من المستندات وبدون زيارة أي مكان.

وبهذه المناسبة عبّر عبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات- إكسترا (المالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية)، عن سعادته بما حققته "تسهيل" خلال فترة زمنية وجيزة؛ موضحًا أن الشركة شرعت في تقديم أنشطتها مع بداية النصف الثاني من العام الماضي، وفي خلال خمسة عشر شهرًا فقط قامت الشركة بتقديم أول منصة إلكترونية لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، والتي ستسهم بدورها في تبسيط وزيادة إمكانية الوصول إلى المنتجات التمويلية المتنوعة وتطبيق الرقمنة المالية، والذي سيؤدي بدوره إلى تحفيز عمليات الإدخار والتمويل والاستثمار لتكون "تسهيل" كشركة وطنية ناشئة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله ورعاهم- والتي من أولى أهدافها تطوير القطاع المالي بالمملكة بشكل عام وتطوير ودعم شركات التمويل بشكل خاص.

وقد قال محمد جلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات- إكسترا ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات المالية- تسهيل: إن قطاع التمويل الاستهلاكي بالمملكة ما زال في طور النمو، ولم يحظَ بالتغطية الملائمة في تقديم خدمات التمويل الصغيرة والمتوسطة؛ مما سيطرح فرصًا واعدة للشركة المتحدة للخدمات المالية لتقديم الخدمات التمويلية بشكل ابتكاري لتتماشى مع متطلبات العملاء وخاصة في ظل التحول الرقمي الهائل الذي نعيشه حاليًا؛ فمما لا شك فيه أن الوضع الراهن الذي نعيشه حاليًا قد ألقى بظلاله على تسريع الاعتماد بشكل كلي على التكنولوجيا المالية.

وتأتي المنصة لتكون الأولى من نوعها في المملكة، والتي تقدّمها شركة "تسهيل" لتقديم أعلى مستوى من خدمة العملاء في القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث يستطيع العميل أن يتقدم بطلب التمويل الخاص به، وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، والحصول على التمويل في زمن قياسي وبشكل رقمي كامل دون الحاجة لمغادرة منزله؛ مما سيمكّننا من تعزيز مكانة الشركة كشركة واعدة في قطاع التمويل الاستهلاكي تقدم كل ما هو جديد في عالم الرقمنة المالية.

وأضاف العضو المنتدب، أن التحول الكلي بشكل رقمي في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي؛ جاء نتيجة تضافر الجهود المبذولة منذ اليوم الأول لبدء عمليات "تسهيل" في المملكة، والعمل بشكل احترافي مع كافة شركائنا لتوظيف كل التكنولوجيا المتاحة لتقديم تلك المنصة، بداية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية- سمة، وكذلك شركة الاتصالات السعودية التي تقدم خدمات التوقيع الرقمي المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمعتمدة من المركز الوطني للتصديق الرقمي، بالإضافة إلى منصة "نافذ" التي تعمل على إدارة السندات التنفيذية تحت إشراف وزارة العدل. كل هذا من شأنه تطوير مفهوم خدمات التمويل الاستهلاكي في المملكة، والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وخدمتهم بشكل فعال.

واختتم جلال حديثه قائلًا: نمضي قدمًا في تحقيق سياساتنا وخططنا المستقبلية التي مما لا شك فيه تدعم سهولة الوصول إلى خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في شكله الرقمي؛ بل وتقديم كل ما هو مميز وجديد في ذلك القطاع؛ لنرقى لتطلعات عملائنا ونعمل على تلبية احتياجاتهم؛ لتكون الشركة المتحدة للخدمات المالية واحدة من أكبر شركات هذا القطاع الواعد في المستقبل.