النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 248416

خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة أمير الكويت

في اتصال هاتفي اليوم

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.


وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة أمير الكويت
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.


وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
05:48 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
06:08 PM

خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة أمير الكويت

في اتصال هاتفي اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
625

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.


وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,953
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,132

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة