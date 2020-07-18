خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة أمير الكويت

في اتصال هاتفي اليوم

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.



وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.