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"السراري" مساعدًا لرئيس بلدية الحازمي ببيشة

أصدر رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني، قرارًا بتعيين محمد بن جريب السراري الشهراني، مساعدًا لرئيس بلدية الحازمي.

ومن جهته أعرب "السراري" عن بالغ شكره وتقديره لرئيس بلدية الحازمي، على هذه الثقة التي ستدفعه إلى تطوير العمل البلدي في بلدية مركز الحازمي.

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"السراري" مساعدًا لرئيس بلدية الحازمي ببيشة
سبق

أصدر رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني، قرارًا بتعيين محمد بن جريب السراري الشهراني، مساعدًا لرئيس بلدية الحازمي.

ومن جهته أعرب "السراري" عن بالغ شكره وتقديره لرئيس بلدية الحازمي، على هذه الثقة التي ستدفعه إلى تطوير العمل البلدي في بلدية مركز الحازمي.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
05:11 PM

"السراري" مساعدًا لرئيس بلدية الحازمي ببيشة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أصدر رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني، قرارًا بتعيين محمد بن جريب السراري الشهراني، مساعدًا لرئيس بلدية الحازمي.

ومن جهته أعرب "السراري" عن بالغ شكره وتقديره لرئيس بلدية الحازمي، على هذه الثقة التي ستدفعه إلى تطوير العمل البلدي في بلدية مركز الحازمي.

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