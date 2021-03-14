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أمير نجران ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ جابر أبوساق

نوّه بمناقب الفقيد سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي القيادة إلى أسرة آل أبوساق في وفاة شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام جابر بن شرفي أبوساق رحمه الله.


ونوه أمير المنطقة خلال زيارته، لمنزل ذويه، اليوم، بمناقب الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم للقيادة وسمو أمير منطقة نجران على التعازي والمواساة.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

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أمير نجران ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ جابر أبوساق
سبق

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي القيادة إلى أسرة آل أبوساق في وفاة شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام جابر بن شرفي أبوساق رحمه الله.


ونوه أمير المنطقة خلال زيارته، لمنزل ذويه، اليوم، بمناقب الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم للقيادة وسمو أمير منطقة نجران على التعازي والمواساة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:26 PM

أمير نجران ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ جابر أبوساق

نوّه بمناقب الفقيد سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تعازي القيادة إلى أسرة آل أبوساق في وفاة شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام جابر بن شرفي أبوساق رحمه الله.


ونوه أمير المنطقة خلال زيارته، لمنزل ذويه، اليوم، بمناقب الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم للقيادة وسمو أمير منطقة نجران على التعازي والمواساة.

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