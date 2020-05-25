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شاهد.. "أمانة القصيم" تنجز ممشى الملك عبدالله ببريدة.. و"الدراجات الهوائية" قريبًا

بطول يتجاوز 2300م ويقع على ٣ طرق رئيسة.. إنارة وتشجير ومواقف للسيارات

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسة وهامة هي: طريق الملك عبدالله، وطريق الملك سلمان، وطريق أبي بكر الصديق.

وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية.

وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية، وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع.

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شاهد.. "أمانة القصيم" تنجز ممشى الملك عبدالله ببريدة.. و"الدراجات الهوائية" قريبًا
سبق

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسة وهامة هي: طريق الملك عبدالله، وطريق الملك سلمان، وطريق أبي بكر الصديق.

وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية.

وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية، وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
02:08 PM

شاهد.. "أمانة القصيم" تنجز ممشى الملك عبدالله ببريدة.. و"الدراجات الهوائية" قريبًا

بطول يتجاوز 2300م ويقع على ٣ طرق رئيسة.. إنارة وتشجير ومواقف للسيارات

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عيسى الحربي - القصيم
0
597

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر، ويقع شمال مدينة بريدة على ٣ طرق رئيسة وهامة هي: طريق الملك عبدالله، وطريق الملك سلمان، وطريق أبي بكر الصديق.

وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي للجلوس والاستراحة وحزمة من اللوحات الإرشادية والتوعوية.

وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية، وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى كافة فئات المجتمع.

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