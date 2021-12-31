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الملك وولي العهد يهنان رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق إطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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اعلان
الملك وولي العهد يهنان رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق إطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
02:30 PM

الملك وولي العهد يهنان رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق إطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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