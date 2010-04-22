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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا

سجلت الأردن 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 697487 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 658287 حالة شفاء بعد تسجيل 3794 حالة إضافية، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8474 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا
سبق

سجلت الأردن 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 697487 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 658287 حالة شفاء بعد تسجيل 3794 حالة إضافية، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8474 حالة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
05:49 PM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 697487 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 658287 حالة شفاء بعد تسجيل 3794 حالة إضافية، كما سُجلت 45 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8474 حالة.

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