تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية . وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-21 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 04:54 PM

اخر تعديل 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 07:21 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصري اطمأن فيه على صحة الملك المفدى





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية .



وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية .