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خليل جلال لـ"سبق": "الفار" سيغيب عن البطولة العربية.. والحكم العربي سيقود "الديربيات"

أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا ستظهر بثوب جديد وحلة جديدة نظير الدعم الكبير الذي تتلقاه من الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال في حديث خاص لـ"سبق": "إن البطولة مهمة جدًّا للاتحاد والرياضة العربية على اعتبار أنها تمثل المستقبل الكروي لاعبين في العالم العربي، وسيشرف عليها 33 حكمًا دوليًّا، تم اختبارهم بدنيًّا من قِبل اللجنة يوم أمس، وقد تم توزيعهم إلى مجموعتين، واحدة في الدمام، يشرف عليها اثنان من أعضاء اللجنة، هما محمد قزاز وزكريا قنا، والثانية في الرياض، ستكون تحت إشرافي برفقة الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور".

وأضاف: "لن يتم تطبيق تقنية الفيديو، ولا الحكم الإضافي في البطولة؛ إذ سيتم تكليف أربعة حكام فقط لإدارة كل مباراة. ونحن على ثقة بقدرات حكامنا لقيادة البطولة لبر الأمان، وأنا راضٍ تمامًا عن جاهزيتهم، ولاسيما بعد الاختبارات التي أجريناها لهم".

وأشار إلى أن "لجنة الحكام بالاتحاد العربي أنهت اجتماعًا اليوم، وخرجت بالعديد من التوصيات، من شأنها رفع التحكيم العربي في الأيام القادمة من خلال تطبيق العديد من البرامج والدورات التي ننتظر اعتمادها من قِبل الأمانة العامة للاتحاد العربي، وبعد الموافقة عليها سنعلنها".

وأوضح أن أي مبادرة ستخدم التحكيم العربي سيتم تبنيها "فلدينا العديد من المشاريع والبرامج، سيتم عرضها على الأمانة العامة. ومن أهم المقترحات أن يتم قيادة الديربيات (المباريات التنافسية بين فريقين من مدينة واحدة) في الدوريات العربية من قِبل حكام عرب".

لجنة الحكام الاتحاد العربي لكرة القدم خليل جلال تقنية VAR

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خليل جلال لـ"سبق": "الفار" سيغيب عن البطولة العربية.. والحكم العربي سيقود "الديربيات"
سبق

أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا ستظهر بثوب جديد وحلة جديدة نظير الدعم الكبير الذي تتلقاه من الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال في حديث خاص لـ"سبق": "إن البطولة مهمة جدًّا للاتحاد والرياضة العربية على اعتبار أنها تمثل المستقبل الكروي لاعبين في العالم العربي، وسيشرف عليها 33 حكمًا دوليًّا، تم اختبارهم بدنيًّا من قِبل اللجنة يوم أمس، وقد تم توزيعهم إلى مجموعتين، واحدة في الدمام، يشرف عليها اثنان من أعضاء اللجنة، هما محمد قزاز وزكريا قنا، والثانية في الرياض، ستكون تحت إشرافي برفقة الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور".

وأضاف: "لن يتم تطبيق تقنية الفيديو، ولا الحكم الإضافي في البطولة؛ إذ سيتم تكليف أربعة حكام فقط لإدارة كل مباراة. ونحن على ثقة بقدرات حكامنا لقيادة البطولة لبر الأمان، وأنا راضٍ تمامًا عن جاهزيتهم، ولاسيما بعد الاختبارات التي أجريناها لهم".

وأشار إلى أن "لجنة الحكام بالاتحاد العربي أنهت اجتماعًا اليوم، وخرجت بالعديد من التوصيات، من شأنها رفع التحكيم العربي في الأيام القادمة من خلال تطبيق العديد من البرامج والدورات التي ننتظر اعتمادها من قِبل الأمانة العامة للاتحاد العربي، وبعد الموافقة عليها سنعلنها".

وأوضح أن أي مبادرة ستخدم التحكيم العربي سيتم تبنيها "فلدينا العديد من المشاريع والبرامج، سيتم عرضها على الأمانة العامة. ومن أهم المقترحات أن يتم قيادة الديربيات (المباريات التنافسية بين فريقين من مدينة واحدة) في الدوريات العربية من قِبل حكام عرب".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:09 AM

خليل جلال لـ"سبق": "الفار" سيغيب عن البطولة العربية.. والحكم العربي سيقود "الديربيات"

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محمود الحمد - الرياض
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أكد خليل جلال، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا ستظهر بثوب جديد وحلة جديدة نظير الدعم الكبير الذي تتلقاه من الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال في حديث خاص لـ"سبق": "إن البطولة مهمة جدًّا للاتحاد والرياضة العربية على اعتبار أنها تمثل المستقبل الكروي لاعبين في العالم العربي، وسيشرف عليها 33 حكمًا دوليًّا، تم اختبارهم بدنيًّا من قِبل اللجنة يوم أمس، وقد تم توزيعهم إلى مجموعتين، واحدة في الدمام، يشرف عليها اثنان من أعضاء اللجنة، هما محمد قزاز وزكريا قنا، والثانية في الرياض، ستكون تحت إشرافي برفقة الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور".

وأضاف: "لن يتم تطبيق تقنية الفيديو، ولا الحكم الإضافي في البطولة؛ إذ سيتم تكليف أربعة حكام فقط لإدارة كل مباراة. ونحن على ثقة بقدرات حكامنا لقيادة البطولة لبر الأمان، وأنا راضٍ تمامًا عن جاهزيتهم، ولاسيما بعد الاختبارات التي أجريناها لهم".

وأشار إلى أن "لجنة الحكام بالاتحاد العربي أنهت اجتماعًا اليوم، وخرجت بالعديد من التوصيات، من شأنها رفع التحكيم العربي في الأيام القادمة من خلال تطبيق العديد من البرامج والدورات التي ننتظر اعتمادها من قِبل الأمانة العامة للاتحاد العربي، وبعد الموافقة عليها سنعلنها".

وأوضح أن أي مبادرة ستخدم التحكيم العربي سيتم تبنيها "فلدينا العديد من المشاريع والبرامج، سيتم عرضها على الأمانة العامة. ومن أهم المقترحات أن يتم قيادة الديربيات (المباريات التنافسية بين فريقين من مدينة واحدة) في الدوريات العربية من قِبل حكام عرب".

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