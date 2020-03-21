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"التجارة" تنفذ 27 ألف جولة تفتيشية وتباشر 29 ألف بلاغ في جميع مناطق المملكة

للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية واستقرار أسعارها ووفرة الكمامات والمعقمات

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع كافة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 - 20 مارس 2020م، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.

وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بأكثر من ١٢٥٠ زيارة لمسح ورصد الأسعار تم خلالها تسجيل ٤٠ ألف قراءة لأسعار المواد التموينية والسلع الضرورية.

واستهدفت جولات الوزارة بشكل خاص تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضروات والمخابز ومحطات بيع الوقود، ومحلات بيع المنتجات والمستلزمات الطبية.

وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

وباشرت الوزارة أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من 1-20 مارس، شملت المغالاة في الأسعار، ونقصًا في السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات لأنظمة البيع، تم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تنفذ 27 ألف جولة تفتيشية وتباشر 29 ألف بلاغ في جميع مناطق المملكة
سبق

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع كافة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 - 20 مارس 2020م، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.

وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بأكثر من ١٢٥٠ زيارة لمسح ورصد الأسعار تم خلالها تسجيل ٤٠ ألف قراءة لأسعار المواد التموينية والسلع الضرورية.

واستهدفت جولات الوزارة بشكل خاص تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضروات والمخابز ومحطات بيع الوقود، ومحلات بيع المنتجات والمستلزمات الطبية.

وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

وباشرت الوزارة أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من 1-20 مارس، شملت المغالاة في الأسعار، ونقصًا في السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات لأنظمة البيع، تم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
09:59 PM

"التجارة" تنفذ 27 ألف جولة تفتيشية وتباشر 29 ألف بلاغ في جميع مناطق المملكة

للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية واستقرار أسعارها ووفرة الكمامات والمعقمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 27 ألف جولة على منافذ البيع كافة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 - 20 مارس 2020م، وذلك للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والضرورية واستقرار أسعارها، وكذلك التحقق من وفرة الكمامات والمعقمات وعدم المغالاة في أسعارها.

وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بأكثر من ١٢٥٠ زيارة لمسح ورصد الأسعار تم خلالها تسجيل ٤٠ ألف قراءة لأسعار المواد التموينية والسلع الضرورية.

واستهدفت جولات الوزارة بشكل خاص تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضروات والمخابز ومحطات بيع الوقود، ومحلات بيع المنتجات والمستلزمات الطبية.

وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

وباشرت الوزارة أكثر من 29 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من 1-20 مارس، شملت المغالاة في الأسعار، ونقصًا في السلع، والامتناع عن البيع، ومخالفات لأنظمة البيع، تم التعامل معها فور ورودها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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